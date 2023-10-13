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涉「起底」西灣河開槍警　被告否認稱曾扔舊電腦疑遭盜帳戶 (13:03)

任職工程經理的男子去年涉「起底」遭警方國安處拘捕，他被指於Twitter發布2019年於西灣河開槍的警員及其女兒照片，早前否認未獲同意披露他人資料等兩罪，今（13日）在東區裁判法院續審。被告自辯稱「我無做過」，他稱沒有登出帳號的習慣，亦曾扔掉舊手提電腦，懷疑有人撿拾電腦盜用其帳號，或有黑客入侵。

被告梁煇（現年50歲）被指去年8月與12月間，在未獲男子A同意下披露其姓名及照片，及兩名女兒B及C的照片。

駐守國安處的警員14108許智富（音譯）作供稱，去年12月兩次瀏覽Twitter帳號「johnsonleung13」，見到帳號發布A開槍片段及其女兒的合照改圖，讓公眾閱覽。同月，許和同僚截查發現被告的手機登入該帳號及相關帖文，被告及後自願刪除帳號。控方舉證完畢後，裁判官施祖堯裁定本案表證成立。

被告出庭自辯指，沒有發布或轉推涉事兩則帖文，他主要利用Twitter閱讀外國新聞，「八卦」而看其他帖文，也有發表照片與人交流攝影心得。被告憶述於2020年大掃除時，曾棄掉一部舊的手提電腦到垃圾房，而他平時沒登出帳號，因此「懷疑電腦畀人執咗」使用，或遭黑客入侵帳號發帖，他「只能咁樣演繹」；他亦無啟用雙重認證功能。

被告又指，案發後自己上網搜集資料以協助辯護，他稱上載資料到互聯網涉及的IP地址，是連接虛擬世界的窗口並留有記錄，他遂搜尋自己使用的IP。控方質疑被告不是專家，認為關於網絡的證供未能協助法庭。

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