涉「起底」西灣河開槍警　被告否認稱曾扔舊電腦疑遭盜帳戶 (13:03)

被告梁煇（現年50歲）被指去年8月與12月間，在未獲男子A同意下披露其姓名及照片，及兩名女兒B及C的照片。

駐守國安處的警員14108許智富（音譯）作供稱，去年12月兩次瀏覽Twitter帳號「johnsonleung13」，見到帳號發布A開槍片段及其女兒的合照改圖，讓公眾閱覽。同月，許和同僚截查發現被告的手機登入該帳號及相關帖文，被告及後自願刪除帳號。控方舉證完畢後，裁判官施祖堯裁定本案表證成立。

被告出庭自辯指，沒有發布或轉推涉事兩則帖文，他主要利用Twitter閱讀外國新聞，「八卦」而看其他帖文，也有發表照片與人交流攝影心得。被告憶述於2020年大掃除時，曾棄掉一部舊的手提電腦到垃圾房，而他平時沒登出帳號，因此「懷疑電腦畀人執咗」使用，或遭黑客入侵帳號發帖，他「只能咁樣演繹」；他亦無啟用雙重認證功能。

被告又指，案發後自己上網搜集資料以協助辯護，他稱上載資料到互聯網涉及的IP地址，是連接虛擬世界的窗口並留有記錄，他遂搜尋自己使用的IP。控方質疑被告不是專家，認為關於網絡的證供未能協助法庭。