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男子「義教」為名非禮女童　出獄後重施故技認罪候判 (12:51)

現年35歲的男子早年以「義教」為名，替兩名女童上門補習時非禮二人，於2015年就8罪被判囚5年2個月。該男子2018年刑滿出獄，至去年故技重施，上課時伸手入6歲女童裙底摸私處。他今（13日）在區院承認一項非禮罪，須還押小欖至11月6日判刑，其間索取事主創傷報告及被告精神和心理報告。法官關注性罪行定罪紀錄查核只適用於僱傭關係，不包括義務性質的工作。控方確認涉案補習中心不會查核義務導師的性罪行紀錄。

被告程家倫（35歲）承認於2022年10月12日，在香港仔某社區中心猥褻侵犯當時6歲的女童X。

案情指，被告是小組補習班的義務導師。案發當日下午4時，X在被告和女導師監督下參加補習班，女導師留意到他們二人之間有奇怪互動。最初X、被告和另一名女童坐在房間後面的一張檯，X坐在被告左邊，另一女童則坐在被告右邊，被告之後令X坐在她雙腿之間。被告亦把身體靠前，多次用自己面頰貼住X的面頰。女導師下課後將情況告知X母親Y。

查問下X透露一名男子在上課時掀起她的裙，並伸手入她內褲內摸私處，Y於是報警。X在錄影會面中指案發時「男導師」正說故事，其後她站在男導師雙腿之間，但嘗試走開時對方不讓她離開，更伸手入裙底非禮她，用同一隻手指觸摸她私處範圍多次，到差不多下課時才停手。X同日接受檢驗，發現她私處外圍有輕微紅斑。

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