男子「義教」為名非禮女童　出獄後重施故技認罪候判 (12:51)

被告程家倫（35歲）承認於2022年10月12日，在香港仔某社區中心猥褻侵犯當時6歲的女童X。

案情指，被告是小組補習班的義務導師。案發當日下午4時，X在被告和女導師監督下參加補習班，女導師留意到他們二人之間有奇怪互動。最初X、被告和另一名女童坐在房間後面的一張檯，X坐在被告左邊，另一女童則坐在被告右邊，被告之後令X坐在她雙腿之間。被告亦把身體靠前，多次用自己面頰貼住X的面頰。女導師下課後將情況告知X母親Y。

查問下X透露一名男子在上課時掀起她的裙，並伸手入她內褲內摸私處，Y於是報警。X在錄影會面中指案發時「男導師」正說故事，其後她站在男導師雙腿之間，但嘗試走開時對方不讓她離開，更伸手入裙底非禮她，用同一隻手指觸摸她私處範圍多次，到差不多下課時才停手。X同日接受檢驗，發現她私處外圍有輕微紅斑。