派46人參選區議會　25人出戰直選　吳秋北：工聯會「自己協調」 (12:28)

工聯會今日召開記者會，宣布派出46人參選今屆區選。吳秋北表示，實際參選人名單需待理事會下周一通過後才會正式公布，他說各參選人在地區有基礎，對他們有信心，目標議席是「越多越好」。

工聯會於去年全國人代選舉及立法會補選均失利，被問到會否擔心選情，吳秋北表示參選初衷是為「打工仔」服務，強調「不是計個人、一兩個議席的得失」，不會因為之前的選舉成績而卻步。他說，今次區選是「完善地區治理」後首場選舉，工聯會作為愛國者有責任帶頭積極參與，鞏固「由治及興」根基。

民建聯早前表示會參選全部44個直選選區，被問到會否壓縮工聯會參選空間，吳秋北認為新制度下各黨派是良性競爭，比併政綱、能力和組織力。至於有否與民建聯協調，他說工聯會是「自己協調」，基於工作基礎、實力、人選等決定選舉部署，並稱「當然要睇對手，賽馬都要睇對手來賽」。

對於今屆區選投票率，吳秋北認為難以估計，受各項因素影響。至於工聯會三會成員會否考慮提名民主派參選，吳秋北強調只要是愛國者就可參選，不因派別而定。