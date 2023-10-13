明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

林哲玄：香港有能力發展新醫學院　惟須考慮資源及配套 (10:47)

香港科技大學首次表明將會「爭取建立第三間醫學院」，料會較着重科學研究，擬參考北美方式，供本來已持學士學位者入讀。立法會醫療衛生界議員林哲玄認為有關方向「非常好」，長遠有助解決香港醫生人手不足問題，亦可令香港成為國際醫學教育樞紐。他稱建立醫學院一定不容易，要考慮資源及配套問題，但相信香港有能力發展世界一流的醫學院。

林哲玄今早於港台節目《千禧年代》中表示，仍要等待科大提出具體方案，再由教資會、醫委會審批課程，校方亦要尋找醫院合作成為教學醫院，故要靠新醫學院去解決短期醫生人手問題是不切實際，但相信長遠有助解決。他稱，即使醫學院定位較着重科研，但畢業生仍是合資格醫生，又指醫學院很多臨床研究，可一邊醫治病人，一邊發展更好的醫治方式。他指出，北美模式是指學生本來已持有學士學位，在學術根底方面有很大優勢，舉例指如學生持有人工智能相關學位，對日後作相關醫學研究有很大幫助。

林哲玄又說，香港有空間建立多一間醫學院，不過他關注現時科研資金有限，又指本港臨床研究基礎只得700多萬人，未必足夠作大型藥物研究，認為新醫學院須與鄰近地區或國際藥研機構合作。他亦指出，建立一間醫學院十分不容易，例如難以聘請教授，相信科大須全球招聘；醫學院亦須配備高規格實驗室，不單是興建普通教學樓。

病人政策連線主席林志釉亦支持科大建立多一間醫學院，稱令香港有主動權，透過本地培訓增加熟習香港環境的醫生人手。他又指出，未來醫學朝人工智能、 大數據、遙控手術等方向發展，科大本身具優勢，相信未來可以吸引不同專科醫生來港分享經驗或培訓醫科生。

相關字詞﹕編輯推介 香港科技大學 醫學院 林哲玄 林志釉

上 / 下一篇新聞