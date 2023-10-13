林哲玄：香港有能力發展新醫學院　惟須考慮資源及配套 (10:47)

林哲玄今早於港台節目《千禧年代》中表示，仍要等待科大提出具體方案，再由教資會、醫委會審批課程，校方亦要尋找醫院合作成為教學醫院，故要靠新醫學院去解決短期醫生人手問題是不切實際，但相信長遠有助解決。他稱，即使醫學院定位較着重科研，但畢業生仍是合資格醫生，又指醫學院很多臨床研究，可一邊醫治病人，一邊發展更好的醫治方式。他指出，北美模式是指學生本來已持有學士學位，在學術根底方面有很大優勢，舉例指如學生持有人工智能相關學位，對日後作相關醫學研究有很大幫助。

林哲玄又說，香港有空間建立多一間醫學院，不過他關注現時科研資金有限，又指本港臨床研究基礎只得700多萬人，未必足夠作大型藥物研究，認為新醫學院須與鄰近地區或國際藥研機構合作。他亦指出，建立一間醫學院十分不容易，例如難以聘請教授，相信科大須全球招聘；醫學院亦須配備高規格實驗室，不單是興建普通教學樓。

病人政策連線主席林志釉亦支持科大建立多一間醫學院，稱令香港有主動權，透過本地培訓增加熟習香港環境的醫生人手。他又指出，未來醫學朝人工智能、 大數據、遙控手術等方向發展，科大本身具優勢，相信未來可以吸引不同專科醫生來港分享經驗或培訓醫科生。