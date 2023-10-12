工聯會研究指劣質劏房不利兒童發展 促訂告別劏房時間表 (18:50)

工聯會今年6月曾發表首階段研究，是次開展「不適切住屋環境對兒童⽣活影響調查」，截⾄今年10⽉10⽇共收到320份回覆，篩選後有效回應為229份。

研究發現，逾62%的受訪劏房戶同意不適切居所對兒童有負面影響，而兒童長居劏房會導致視力衰減、脊柱側彎及影響腦部正常發育等。陳穎欣引述其他機構的研究指，有300位劏房兒童經脊醫評估後，近8成兒童脊骨有問題， 其中9成與家居環境有關。

鄧家彪認為，劣質劏房可從樓宇結構及消防安全、居住面積、設施及環境衛生，以及租務4方面進行定義。樓宇結構及消防安全可參考屋宇署現行標準，如不可大門阻礙逃生途徑，並建立「負面清單」，按嚴重程度取締；居住面積則建議人均居住面積中位數不可低於6平方米；餘下則以是否違反租務管制、《水務設施條例》等法例，及是否有獨立廚廁區分。

就吸引有兒童的劏房戶入伙公屋，工聯會提出7項建議，包括放寬輪候公屋超過三年方能申請簡約公屋的限制，讓有需要的家庭優先入住簡約公屋、協助「上樓」的兒童轉入新學校等。工聯會代表亦要求政府於新一份施政報告回應上述訴求，並為兒童告別劏房制定路線圖及時間表。