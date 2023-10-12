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醫管局本年度將增103張新病牀應對冬季流感　較上年度少 (18:40)

本港正值夏季流感季節，本地專家近日警告，新冠和流感病毒或輪流爆發。立法會最新文件顯示，醫管局本年度將增設103張新病牀應對冬季流感，少於上年度394張，另會加開臨時病牀。

衛生防護中心最新數據顯示，本港最新一周（10月1日至7日）流感陽性比率為13.28%，按周稍跌1.66個百分點；公立醫院流感入院為每1萬人口0.66，較上一周0.88下跌。防護中心表示，流感整體活躍程度維持高水平，預期夏季流感季節將持續一段時間。

新冠方面，防護中心數據顯示，本港最新一周新冠陽性率為10.59%，較上周9.12%微升，XBB變異病毒株仍屬主流病毒，佔污水監測樣本逾99%。防護中心表示，過去一周新冠活躍度保持平穩。

醫衛局今日向立法會提交文件顯示，醫管局於本年度將增設103張新病牀，在冬季服務高峰其間會加開臨時病牀、增聘人手、增加普通科門診服務名額及加強支援急症室等。另外參考應對新冠疫情經驗，醫管局會按階段性應變計劃增加醫院病牀數量，及善用私家醫院低收費病牀及香港感染控制中心；於爆發時為院舍提供遙距醫療及面對面特別診症；另於極端及危急情况下，透過公私營協作，由私營醫療機構提供視像診症及藥物送遞。翻查資料，醫管局於上年度增設394張新病牀，並準備逾800張臨時病牀。

新冠疫苗接種方面，文件顯示截至本月初，安老院舍院友第四針接種率會徘徊於30%，社署已敦促院舍安排到診醫生及醫療機構，按時為院友同時接種新冠及流感疫苗，並跟進已選擇退出疫苗接種機制的院友。至於流感疫苗，衛生署將邀請兒科「意見領袖」（KOL）推行健康教育，向家長宣傳接種流感疫苗的重要。

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