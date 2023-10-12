巴士司機涉強姦及非禮寄住女童　事主哭訴感崩潰 (18:36)

女事主X繼續透過錄影系統作供，講述被告孔慶聯（現61歲）以檢查身體為由將她強姦。辯方質疑X案發時只有9歲，無可能記得強姦事件始末。X否認虛構供辭，指隨著時間過去，她回想事件都會討厭自己，「覺得自己好蠢，唔接受件事發生喺自己身上」。她曾經以為可以忘記事件，直至約7年後外出飲酒，才和女朋友透露此事。

辯方問到，為何X事發後沒有告知母親或報警，相隔約7年後才告訴女友。X表示擔心一旦說出來，會令母親傷心，她沒有想過以法律途徑追究，只想有人明白自己。辯方進一步質疑，X為了博取女友同情，才杜撰被告強姦和非禮一事。X表示當時和女友關係不錯，「有咩理由作一個咁大嘅大話，為咗得到佢小小嘅同情」。

X作供時提及，她多年來由保母（即被告的妻子）照料，保母曾冤枉她剪貓毛和偷糖果。在辯方盤問下，X稱從來沒有責怪保母，亦知道保母真心待她，「我無得揀，我對住佢時間上多過對住我媽咪」，語畢傳出哭泣聲。她稱即使後來搬出保母一家，她仍會幫忙買食物，「我都有當佢係我半個媽咪」。聆訊明（13日）續。