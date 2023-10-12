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男警涉襲擊城巴司機罪脫　官指事主未如實交代事發經過 (18:35)

休班男警涉於凌晨要求城巴司機協助尋回手機時，把他拉入城巴員工休息室內毆打他，男警被控一項襲擊致造成身體傷害罪，案件今（12日）在東區裁判法院裁決。暫委裁判官布喜后考慮到被告和事主的傷勢，認為兩人沒有如實全盤交代事發經過，拒絕接納事主證供，故裁定男警無罪，當庭釋放。

被告為劉驍璋（48歲）。裁判官引述控方案情稱，今年1月8日凌晨，事主郭福基（57歲）和同事在小西灣巴士總站員工休息室內用膳，一身酒氣的被告步伐不穩走到休息室。當郭步出休息室開工，被告拉着郭的背囊，要求他協助尋回遺漏在巴士的手機，凶神惡煞的被告對郭左右勾拳並踩其腳背。辯方則指被告向郭哀求，卻被對方襲擊致下巴和頸部受傷，被告只是推擋。

裁判官分析證供指，郭稱以雙臂阻擋但遭被告壓在桌上，被告右邊臉耳明顯擦傷、傷口約5厘米，不可能是郭純粹被動阻擋所致。郭曾表示和被告爭執推撞，亦自衛還手，他在庭上卻供稱自己被打，裁判官指出兩個說法大相逕庭。根據醫生診斷郭的雙腳並無骨折，裁判官認為他誇大傷勢。

對於郭稱，事發時因被警方施壓而和解了事，裁判官指，郭其後到警署投訴沒提及警員互相包庇及不當行為，批評郭遭受警員威嚇之說，是無中生有、毫無根據，他並無如實交代事件，其角色亦非單純被動。與此同時，郭的頭皮有約三厘米的傷口，裁判官認為，被告也沒在錄影會面全盤交代事件。被告即使情急想找回手機，無須拉扯事主惹人懷疑，或構成普通襲擊，但於本案難以定罪。

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