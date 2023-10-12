西灣河開槍警被起底　稱屢收恐嚇需住安全屋 「嗰三年太過難過」 (18:01)

兩項控罪被指被告梁煇（49歲）去年8月與12月間，在未獲男子A同意下披露其姓名及照片，以及其兩名女兒B及C的照片。

承認背景指，2019年11月11日有示威者癱瘓交通，男子A到西灣河處理堵路情况，青年周柏均和另一男生企圖搶槍，其間A開槍擊中周柏均。A於屏風後作供確認，事後和家人遭起底，被人網上發布其女兒就讀學校資料，以及A擔任家長教師會的主席的資料和照片，令A感到困擾，擔心妻子和兩名女兒的安全。

A續稱，他接到信息指銀行就其借貸申請要求提供資料，又收到通知獲悉有人代他登記遺體捐贈，而幼女則登記器官捐贈，A被人冒認身分索取銅芯抗疫口罩和登記接種疫苗。A透露，曾收到恐嚇信載有染血刀片，信上寫有咒罵「死全家」的字句，於是一家搬入安全屋並更改電話號碼。兩女未能在香港讀書，到外地升學時亦被騷擾。

A承認本案涉事帖文包括他開槍片段，以及一張他和兩名女兒被改成持刀的合照，帖文寫有A的全名和職級。他去年發現帖文，擔心遭人欺凌，又指不敢接聽不明來電，憂「打嚟鬧我哋」，以及不敢外出用膳，「擔心畀人認到、比人襲擊」。案件明（13日）續。