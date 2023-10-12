海關檢獲2000萬元大麻花拘三男 (17:19)

本月5日，海關揀選一個由加拿大經海路來港的合併貨櫃檢查，並從在貨櫃中間一票報稱家居用品的貨物中檢獲76公斤懷疑大麻花，市值約1800萬元。海關港口及海域科高級督察陳杰論表示，該批貨物的收貨人為個人單位，收貨地址不完整，加上寄貨人及收貨人均沒有海運記錄，引起海關懷疑。開箱及以X光機檢查後，發現3件木製家具中，兩個木櫃內藏多包真空大麻。

海關調查後鎖定元朗一個物流倉庫，於本月9日下午展開監控遞送行動，一名首到場先男子收貨並駕貨車載走涉案大麻，在元朗交給另一名司機，該名司機再將貨載到大埔。海關拘捕兩名分別32及40歲的懷疑涉案男子，兩人均為電召貨車司機，懷疑收取800至1000元報酬提取及運送貨物，兩人暫時獲准保釋候查。海關昨日（11日）亦到天水圍拘捕第3名懷疑涉案33歲男子，他報稱為司機，現正被扣查。海關毒品調查科高級調查主任梁開業形容販毒分子狡猾，利用多重電召客貨車司機掩飾罪行，以遙距操控，企圖逃避海關追查。

另一宗案件發生於8月18日，海關在深圳灣管制站截查一票由南非來港的速遞快件，在該批報稱機械零件的貨物中，找到10公斤懷疑大麻花，市值240萬元。發現貨品描述與X光影像不符，打開發現毒品收藏在木製品中，案件仍在調查。海關呼籲物流業界遇上新客戶要特別小心，建議向客戶索取貨物報關單及公司證明文件作記錄，減低被販毒分子利用的機會。