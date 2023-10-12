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巴裔律師涉誤導警員罪脫　控方覆核申請遭駁回 (17:00)

巴基斯坦裔律師3年前陪同客戶到尖沙嘴警署錄取口供後，投訴於警署遭多名警員碰撞和指罵。警方指稱該律師提供虛假資料，控告他一項明知地誤導警務人員罪，他經審訊後罪脫。控方提出覆核聆訊，今（12日）於西九龍裁判法院處理。裁判官溫紹明聽罷雙方陳辭，認為案中證據反映被告所言「可能是真的」，動搖了控方案情，故維持無罪裁決兼判被告獲訟費。

溫官去年11月裁定被告周祖樑（42歲）無罪。他今聽罷雙方陳辭後維持原判。他在裁決時指出，他沒依賴案中缺失的一秒閉路電視片段，肯定警員曾在電梯內抓被告的肩膀，但控方有絕對舉證責任，證據令法庭未能肯定警員不曾抓被告的肩膀，被告所言「可能是真的」，動搖了控方指被告提供虛假資料的案情。

溫官續指，控方爭議在場傳譯員的供辭僅傳聞證供，惟法庭不曾依賴該證供，僅認為其證供與警員不一致，故未能信納警員的證供真確，他在重新考慮案中證據後，決定駁回覆核申請。

控方在覆核聆訊中爭議，溫官接納被告可能誇大其詞，不代表他有意誤導警方，但控方認為控罪正正要禁制因情緒激動、有偏見而作假證供的行為，加上被告在事發後9天才錄口供，當時他應已冷靜下來；辯方則反駁，被告在事發後即時要求警方提供閉路電視片段及到醫院驗傷，質疑「若他在撒謊，他必定知道這樣會令他露餡」。

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