香港新方向派五人參選區議會　張欣宇：不需先接觸中央駐港機構 (16:53)

香港新方向今日宣布派出5名成員參選區議會，包括參選天水圍南及屏廈選區的陳燕君、黃大仙東選區的蘇靖然、黃大仙西選區的黃樂妍、蝴蝶山選區的李嘉駿、九龍城南選區馬志恆。

張欣宇表示，5名參選人均是「素人」，沒有參選經驗，在地區均有2至3年服務經驗。他說，5人宣布參選後將會爭取三會委員及選民提名，相信他們的熱誠及服務經驗可獲三會及市民支持，對選情亦有信心。

香港新方向標榜5名參選人為年輕人，張欣宇承認要重建青年信任有挑戰，期望讓青年知道體制內也有「有溫度的聲音和見解」，並強調香港新方向不僅代表社會某一部分或年齡層的利益。

對於首次派人在九龍參選，本身是新界北議員的張欣宇表示，該黨希望有進步及發揮更大影響力。他稱，香港新方向目前定位是聚焦直選，今次未有計劃參選由三會委員選出的地委會界別或爭取委任議席。張欣宇透露，黨內選舉經費目標為50萬元，目前籌款已遠超目標。

前公民黨成員李煒林任競選工程統籌主任

香港新方向今次由前公民黨成員、觀塘前區議員李煒林擔任競選工程統籌主任。他多次被問到為何不再參選及是否擔心不能獲三會提名，均未有回應，僅着記者關注5名參選人，更稱問題「不相關（irrelevant）」。張欣宇表示，黨內有機制決定參選名單，考慮資源、成員個人意向等，冀李煒林今次以過往參選經驗協助其他黨友，又認為李若要參選會符合資格。