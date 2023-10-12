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香港新方向派五人參選區議會　張欣宇：不需先接觸中央駐港機構 (16:53)

區議會選舉提名期下周二展開，香港新方向今日宣布派出5人參與直選，分別在元朗、北區、黃大仙及九龍城出戰。香港新方向立法會議員張欣宇表示，5名參選人將開始爭取三會委員提名，有信心5人的熱誠及區內服務經驗可獲三會支持。被問到事前有否向中聯辦「打招呼」及獲「開綠燈」，張欣宇稱區選「遊戲規則」並不需要接觸中央駐港機構，所以「沒特別處理」。

香港新方向今日宣布派出5名成員參選區議會，包括參選天水圍南及屏廈選區的陳燕君、黃大仙東選區的蘇靖然、黃大仙西選區的黃樂妍、蝴蝶山選區的李嘉駿、九龍城南選區馬志恆。

張欣宇表示，5名參選人均是「素人」，沒有參選經驗，在地區均有2至3年服務經驗。他說，5人宣布參選後將會爭取三會委員及選民提名，相信他們的熱誠及服務經驗可獲三會及市民支持，對選情亦有信心。

香港新方向標榜5名參選人為年輕人，張欣宇承認要重建青年信任有挑戰，期望讓青年知道體制內也有「有溫度的聲音和見解」，並強調香港新方向不僅代表社會某一部分或年齡層的利益。

對於首次派人在九龍參選，本身是新界北議員的張欣宇表示，該黨希望有進步及發揮更大影響力。他稱，香港新方向目前定位是聚焦直選，今次未有計劃參選由三會委員選出的地委會界別或爭取委任議席。張欣宇透露，黨內選舉經費目標為50萬元，目前籌款已遠超目標。

前公民黨成員李煒林任競選工程統籌主任

香港新方向今次由前公民黨成員、觀塘前區議員李煒林擔任競選工程統籌主任。他多次被問到為何不再參選及是否擔心不能獲三會提名，均未有回應，僅着記者關注5名參選人，更稱問題「不相關（irrelevant）」。張欣宇表示，黨內有機制決定參選名單，考慮資源、成員個人意向等，冀李煒林今次以過往參選經驗協助其他黨友，又認為李若要參選會符合資格。

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