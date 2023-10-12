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王詩雅涉瞞報行蹤　質疑衛生署人員查去向前僅自稱護士 (16:07)

「榮源茶行」太子女王詩雅涉嫌去年初，參與港區人大代表洪為民生日宴後，向衛生防護中心傳染病處主任張竹君等3名人員隱瞞行蹤。案件今日（12日）在九龍城裁判法院續審，最後一名查詢被告的衛生署人員供稱，當日她奉命查詢被告確診前行蹤，而她未能事先翻查個案資料，因為她需要在電光火石之間獲取資料，以方便同事後續工作，如張竹君每日主持的「430」疫情記者會。

被告王詩雅（現年38歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，被指2022年1月6日及7日，分別向張竹君、辛麗芳、賴潔生提供虛假資料，涉及同年1月3日離家前往灣仔出席宴會。

註冊護士賴潔生供稱，2022年1月7日，她於衛生防護中心疾病調控組當值。其間她奉命致電被告，告知對方醫生欲知她於1月3日晚上6時至8時行蹤。被告交代，她在辦公室逗留至晚上6時後，徒步到中環IFC的超市內購物。她緊接乘搭的士到上環高樂花園地下擺低物品，但沒有下車，其後的士載她回家。她在家休息至9時15分才前往生日宴。

辯方盤問時，質疑為何賴在通話中只自稱為護士，而非獲授權人員。賴同意市民不會無故向陌生人透露行蹤，故衛生署人員調查市民行蹤時宜表明是獲授權人員。但賴指，由於時間急迫，加上她已非首名接觸被告的衛生署人員，才沒強調自己是獲授權人員。

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