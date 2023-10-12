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初選案律師丘律邦阻差罪成提上訴　稱已向警表明身分　官：只講「我係律師」 非萬試萬靈 (16:20)

2021年「35+初選案」提堂，辯方律師丘律邦欲進入西九龍裁判法院時涉拒絕出示身分證，裁定故意阻撓警務人員罪成，判囚7天。他不服定罪和判刑上訴，高院今（12日）開庭處理。上訴方提出，丘律邦已向警員表明律師身分，不應該被阻撓入法庭。法官陳仲衡質疑，「我係律師」並非萬試萬靈的咒語，他應該向警員出示證件。案件押後至明年1月12日判決。

案發於2021年3月1日晚上9時，上訴人丘律邦（案發時34歲）涉在封鎖區拒絕出示身分證，和警員起爭執。代表上訴人的大律師馬維騉表示，控方沒有在原審傳召任何證人，解釋警方為何要設立封鎖區，實際上當晚在法院外聚集的人數寥寥可數，沒有出現《公安條例》下的公眾集會，警方封鎖現場的權限已「消失」。上訴方認為，原審裁判官鄭念慈沒有處理警方權限的問題，構成定罪不公。

法官陳仲衡聽畢表示，根據原審的聆訊謄本，辯方曾表明裁判官不用關注警方權限問題，現時上訴方卻要求法庭考慮，「原來你話唔需要關注，唔等於唔爭議，你講嘅嘢唔係咁古惑啊？」

至於刑期上訴，上訴方指「初選案」為司法史上罕見的「馬拉松式」提訊，保釋程序歷時4日，上訴人僅阻撓警員約兩分鐘，沒有嚴重阻撓警員工作。

律政司高級檢控官莫韻妍回應指，辯方在原審階段沒有挑戰警方設置封鎖區的權限，直至上訴階段才提出爭議，法庭不必理會。律政司又指，上訴人拒絕向警員出示證明文件，旨在為難警方和「製造麻煩」，而且警員和律師互不相識，「唔係著西裝打呔、攞住一疊紙就係律師，就可以喺法庭自出自入、行來行去」。

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