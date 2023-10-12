玫瑰崗學生拍片冀教育局關注　蔡若蓮：關注學生情緒表現　冀辦團校方勿讓學生誤解 (15:59)

蔡若蓮說，在9月接獲辦團決定逐步停辦的決定後，已再三提醒應與相關持分者溝通，並實行過渡安排。她又指出，見到辦學團體在過去一段時間嘗試努力，包括設過渡委員會，並因應家長、學生及校友意見探討不同方案，目前教育局得知兩個方案，包括在未來3學年逐步停辦，或與港島區一所中學合作，暫時未有正式接收到其他方案。

被問到教育局會否計劃與玫瑰崗中學學生接觸面談、或會否介入調停，蔡若蓮未有回應，僅稱一直辦學團體保持緊密溝通及聯繫，並要求辦團按承諾確保在教學質素、學校管理及運作上以學生利益為最優先考慮，任何情况下都不應影響學生學習。

張翔受港大校委會小組調查 蔡若蓮：有信心校方可處理內部問題

另外，香港大學校長張翔因受多封匿名郵件指控，目前面對校委會兩個小組調查。蔡若蓮說，見到校方按其管治方法，在合情、合理、合法下，以公平公正厡則去進行調查，有信心校方可以處理其內部問題。

對於科大表明將會爭取建立本港第三間醫學院，蔡若蓮說政府一向鼓勵院校因應香港發展需要、配合十四五規劃下「八大中心」定位去開發課程，以回應時代及社會需要。她稱，大學可於向教資會提交三年期規劃時提出相關方案，教資會將因應數據，考慮建議並作出決定。 蔡若蓮亦回應男拔學生曾憲哲失蹤多日後被尋回的事件，她說自己非常感恩，明白媽媽想「搵仔」的心情，希望社會給予該家庭一些空間，先處好事主的健康情况。