多名鐵閘意外工傷家屬聯署　促政府立法強制定期維修保養鐵閘 (15:30)

多名鐵閘意外工業傷亡的家屬在聯署信中說，郵輪碼頭作為新發展地區，理應在發展時考慮過去使用鐵閘時的意外，避免在新落成地方再次出現問題。對這次再度發生意外，家屬表示十分憤怒，反映了政府及社會仍未汲取血的教訓，「如果我們仍不正視鐵閘安全風險，相關的慘劇只會不停發生。」

工業傷亡權益會幹事謝欣然指，啟德碼頭鐵閘工業意外中受傷的姓何保安目前傷勢嚴重，左右腳分別需切除一至四隻腳趾；最近更指右腳掌需截肢。她引述男保安說法，指事發當日保安控制室發現卸貨區通道的鐵閘傾斜，於是要求何與其他兩名保安去扶閘，何原本拒絕，表示應交由叉車處理，惟遭控制室無視，無奈之下只好遵從命令。但三人一摸到鐵閘，閘門便隨之倒下，何走避不及被壓成重傷，需送院治理。謝批評控制室對安全認知不足，「近年多宗意外證明鐵閘可以造成很大傷亡」，希望加強對管理層及前線人員的訓練。

家屬促向保安員提供安全培訓 制定安全管理系統

工權會另一名幹事劉家樂表示，在2022年油麻地母嬰健康院事故後，雖然多個政府部門及公營機構曾檢查所有政府處所及轄下設施的鐵閘裝置，但往往是發生意外後才行動。他料這次郵輪碼頭工業意外或因鐵閘路軌每日被重型貨車駛過，出現損壞或磨損，進而造成鐵閘倒塌。劉預料，隨着新發展區、新屋苑落成，社區內將會安裝更多鐵閘，惟鐵閘的設計、安全風險未能廣泛被認識，恐成為社會安全隱患，「影響的不只是前線員工，而是所有道路使用者」。他促請政府須加強執法及巡查，除政府部門外，私人屋苑等地方，亦需要檢視是否存在風險。

聯署信亦提出四點建議，包括立法強制定期維修保養鐵閘；向保安員提供安全培訓，教育保安員正確使用閘門及發現危險時的處理方法；制定安全管理系統，如風險評估、定期維修保養、發現問題即時通知負責的公司等；並促請政府檢視及深入調查現時鐵閘的設計及安全性，若發現存在問題須停止進口及使用。