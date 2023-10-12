聘黑工承包餐廳清潔獲利逾1700萬　入境處拘33人 (13:51)

高級入境事務主任（專責調查）蕭瑋宏表示，入境處於今年初調查一宗聘用非法勞工的案件，發現一間清潔公司與多間餐廳簽訂外判的清潔合約，並安排非法勞工到餐廳工作。入境處其後鎖定一個犯罪集團，發現犯罪集團專門以外判清潔合約，承包餐廳清潔及及洗碗服務，安排非法勞工工作。集團成員在港九新界與多間餐廳簽訂外判合約，聲稱聘請合法員工，為餐廳提供清潔及洗碗服務，實質以低成本從中獲利，受僱非法勞工獲取日薪300至500元報酬。

入境處形容該犯罪集團分工細密，集團主腦幕後操控清潔公司的銀行戶口，將外判收益轉移至其銀行戶口，並以下線成員的銀行戶口作為支付黑工的薪金。其他下線成員定期到餐廳收取服務費及安排黑工的工作分配等。相信犯罪集團運作超過半年，每份合約收取約2至5萬元，涉案餐廳超過50間，估計涉及金額逾1700萬元。

入境處於過去兩日突擊搜查多個目標地點，包括4個住宅單位及12間餐廳食肆，連同今早（12日）拘捕的集團成員，共拘捕5名骨幹成員，當中包括3名本港居民及2名內地居民，年齡介乎25至64歳。

入境處共拘捕20名非法勞工及8名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為6男14女，年齡介乎23至55歲，當中2名被捕人持有俗稱「行街紙」。當中大部分屬印尼籍，循正常途徑入境，據了解，犯罪集團在本地招攬非華裔黑工，亦會提供介紹費給現有黑工招攬朋友及同鄉。據調查顯示，餐廳與清潔公司簽訂外判合約，合約上列明聘用合法受僱人士，暫時未發現到有餐廳對清潔公司聘用黑工知情。

入境處在行動中同時檢獲大量現金、銀行提存紀錄、銀行賬單以及涉案的外判清潔合約，多部智能電話及電腦，亦檢獲3張偽造香港身分證以及2張偽造身分證副本。處方調查行動仍繼續，不排除會有更多人被捕，但相信已瓦解涉案犯罪集團。