明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

聘黑工承包餐廳清潔獲利逾1700萬　入境處拘33人 (13:51)

入境處於一連三日在全港各區展開代號「火刃」的大規模反非法勞工行動，成功瓦解一個非法勞工犯罪集團。是次為入境處首次發現犯罪集團利用清潔公司招攬非法勞工，向多間餐廳訛稱提供合法清潔服務從中獲利，涉款逾1700萬港元。

高級入境事務主任（專責調查）蕭瑋宏表示，入境處於今年初調查一宗聘用非法勞工的案件，發現一間清潔公司與多間餐廳簽訂外判的清潔合約，並安排非法勞工到餐廳工作。入境處其後鎖定一個犯罪集團，發現犯罪集團專門以外判清潔合約，承包餐廳清潔及及洗碗服務，安排非法勞工工作。集團成員在港九新界與多間餐廳簽訂外判合約，聲稱聘請合法員工，為餐廳提供清潔及洗碗服務，實質以低成本從中獲利，受僱非法勞工獲取日薪300至500元報酬。

入境處形容該犯罪集團分工細密，集團主腦幕後操控清潔公司的銀行戶口，將外判收益轉移至其銀行戶口，並以下線成員的銀行戶口作為支付黑工的薪金。其他下線成員定期到餐廳收取服務費及安排黑工的工作分配等。相信犯罪集團運作超過半年，每份合約收取約2至5萬元，涉案餐廳超過50間，估計涉及金額逾1700萬元。

入境處於過去兩日突擊搜查多個目標地點，包括4個住宅單位及12間餐廳食肆，連同今早（12日）拘捕的集團成員，共拘捕5名骨幹成員，當中包括3名本港居民及2名內地居民，年齡介乎25至64歳。

入境處共拘捕20名非法勞工及8名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為6男14女，年齡介乎23至55歲，當中2名被捕人持有俗稱「行街紙」。當中大部分屬印尼籍，循正常途徑入境，據了解，犯罪集團在本地招攬非華裔黑工，亦會提供介紹費給現有黑工招攬朋友及同鄉。據調查顯示，餐廳與清潔公司簽訂外判合約，合約上列明聘用合法受僱人士，暫時未發現到有餐廳對清潔公司聘用黑工知情。

入境處在行動中同時檢獲大量現金、銀行提存紀錄、銀行賬單以及涉案的外判清潔合約，多部智能電話及電腦，亦檢獲3張偽造香港身分證以及2張偽造身分證副本。處方調查行動仍繼續，不排除會有更多人被捕，但相信已瓦解涉案犯罪集團。

相關字詞﹕編輯推介 入境處

上 / 下一篇新聞