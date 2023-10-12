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22歲男認參與「保釋金」電話騙案　求情稱負債廿萬為千元報酬犯案 (13:10)

一名婦人去年接獲騙徒來電，對方自稱是她兒子，但被警方拘捕，要求婦人先後交出共15萬元，她提供5萬後起疑揭發騙案。協助騙徒收款的男子今（12日）在區域法院承認一項企圖欺詐罪，另涉的企圖洗黑錢罪准存檔法庭。辯方求情稱被告當時欠下20萬債務，他是家庭經濟支柱，愚蠢地因為1000元報酬犯案，後悔不已。法官押後判刑至11月2日，待索取被告背景報告。

被告霍梓軒（22歲、廚師）承認於2022年11月21日至11月22日在香港，連同一個名為「Anson」的人及其他身分不詳的人，藉作欺騙即向黃翠燕虛假地表示其兒子被警方拘捕及需要金錢，意圖詐騙而誘使黃交出現金10萬元，導致黃實際上或有可能蒙受不利。

案情指，2022年11月21日，事主接獲不知名來電，電話中人自稱是她兒子但改了電話號碼，事主信以為真。翌日早上事主再收到「兒子」來電，他稱自己遭警方拘捕需5萬元保釋金，事主提供住址，「張先生」其後出現拿去5萬元。約中午時分，事主收到另一來電，對方亦自稱「兒子」，需多付10萬保釋金，「傑仔」會代為收取。事主起疑告知兒女，騙案因而被揭發並報警處理。

同日下午事主收到來電，被要求到長沙灣海雅樓地下見面，被告稍後現身，事主將載有假鈔的信封交給被告，他收起後被埋伏於附近的警方截停拘捕。被告警誡下稱他知道自己參與騙案，但無份致電，每次事成後可獲1000元報酬。被告解釋他當時欠債，某天「Anson」接觸他，提供賺快錢的機會，他22日遂假扮成「傑仔」拿錢。

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