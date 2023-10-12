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7人包括林卓廷涉7.21事件被控暴動　控方欲呈同日上環衝突「展示大環境」 (11:25)

2019年721元朗站白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷被指與另外6名男子參與暴動，案件原定今（12日）於區域法院開審，由於控辯雙方未完成商討同意案情，押後至下周一（16日）再續。控方透露擬呈遞兩段有關案發當晚上環衝突的片段，以展示案件的「大環境」，辯方則反對呈堂，質疑與案無關。雙方將於下周一再處理爭議，各被告續准保釋，豁免到警署報到。

被告林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲）被控一項暴動罪。另涉初選案的林卓廷原本與其他被告分拆受審，控方後來申請合併案件獲批。

控方甫開庭表示，已處理九成的同意案情內容，剩餘少許議題尚待確認，希望押後至下周一開審。雙方亦爭議兩段7月21日上環衝突的片段可否呈堂，控方指片段涉及「大環境」，敍述案發時段在上環的狀況。辯方則認為片段顯示上環，而非本案案發的元朗站，不見與案有關。雙方將在下周一處理爭議。

此外，控方透露辯方不爭議被告的身份，令需要傳召的證人由20多個銳減至兩至三個，相信即使押後，亦不會超出原定26天審期；控方特別補充，控方證人A有匿名令，公眾不能以任何方式披露其身份，她亦會以特別通道進出，在屏風後作供，呈堂片段亦已隱去她的面容，惟近日有傳媒「唔知點解攞到」涉案片段發布，匿名令或對傳媒有影響。法官陳廣池則認為匿名令「只係盡做」，必然有泄漏，而A只是擔心其身份被揭發，而非身份已經泄漏。

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