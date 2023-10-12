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曾憲哲母親：兒子身體精神狀况大致良好　男拔學生稱聞訊後「成班都跳起身」 (10:59)

拔萃男書院中六男生曾憲哲上周三離開學校後失蹤，昨午於沙田大輋陂近老鼠田坑水源附近被尋回。曾憲哲母親今早凌晨於Facebook發文表示，其子迷路被困林中8天，憑「驚人的意志力」及喝溪水求生，因九號風球及黑雨後全身濕透，認為繼續穿着衣服會生病，故決定脫下衣服，盡量躲在草叢中避風雨。曾母又指，兒子身體精神狀况大致良好，沒有生命危險，現時要留醫觀察。

消防處高級消防隊長張天瑜今早於港台《千禧年代》說，搜救隊伍早前曾到過老鼠田坑搜索，當時未有發現。她稱，昨日發現曾憲哲的位置，該處的草叢高度與一個人的身高相若，如果未有掃平，未必可發現有人站立或坐著。張天瑜又說，今次搜索範圍地勢險要，石澗在雨後十分崎嶇、濕滑，加上颱風過後出現塌樹、山路鬆散的情况，增加搜索難度。她指出，當局在前日停雨後，利用一個下午的時間使用無人機拍照，隨即送往後勤總部分析照片，最後收窄搜索範圍，主要針對季節性溪澗、疑似可作為庇護所的位罝及廢屋。

張天瑜說，在尋獲曾憲哲後再翻查無人機拍攝的相片，發現未曾直接拍到他，估計是因為他曾移動。她又表示，最理想的情况是透過相片找到其位置，但強調拍照的目的主要是收窄搜索範圍。張天瑜亦指出，消防處未有與義工合作，但會在未有違規的情况下，定時公開發放搜索資訊。她提醒，山嶺救援為高風險活動，以往亦曾出現義工在協助搜索時受傷的情况。

拔萃男書院學生今早如常上學，不少同學對曾憲哲獲救感到高興，有學生稱聞訊後「成班都跳起身」。與曾同級的梁同學指「全部人都好開心，好開心搵返佢」，又表示曾失蹤期間，學生們都很擔心，在各社交媒體廣發尋人信息，「希望佢健康返」，認為現時應給予其家人多點時間。另一位學生亦稱開心，「希望佢快啲返番學校，唔好咁大壓力。」

相關字詞﹕編輯推介 消防處 曾憲哲

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