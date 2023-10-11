發展局：進一步暫停精進建築工務工程投標資格至明年底 (21:50)

發展局發言人又表示，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」和「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商，而分包商則是「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商。翻查資料，德寶工程有限公司是今次涉事項目的分包商。

有關涉事分包商，發展局發言人表示，局方今日亦按規管機制即時暫停其所有工務工程類別的投標資格三個月。分包商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果，提交改善方案並完成落實改善措施。局方會審視及確信其具備有效安全管理系統之後，才會考慮恢復其投標資格。

有關去年9月安達臣道塌天秤事故，發展局發言人表示，局方現按規管機制啓動進一步規管行動，向其發出通知，並會延長暫停其所有工務工程類別的投標資格的期限2024年12月31日。另外，勞工處及屋宇署已分別完成其調查並向相關持責者（包括上述涉事承建商）提出檢控，而警方亦正積極就案件進行深入調查。