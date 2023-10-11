發展局：進一步暫停精進建築工務工程投標資格至明年底 (21:50)

油麻地渡華路一個消防局發展項目昨日（10日）發生致命工業意外，涉事地盤總承建商為「精進建築」，過往3年多旗下地盤發生4宗工業意外釀6死，包括安達臣道塌天秤事件。發展局今晚（11日）發稿表示，作為政府工務工程服務的採購方，往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商及分包商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該兩個「認可名冊」內除名。另外，發展局表示會進一步暫停「精進建築」所有工務工程類別的投標資格的期限至2024年12月31日。
發展局發言人又表示，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」和「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商，而分包商則是「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商。翻查資料，德寶工程有限公司是今次涉事項目的分包商。
有關涉事分包商，發展局發言人表示，局方今日亦按規管機制即時暫停其所有工務工程類別的投標資格三個月。分包商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果，提交改善方案並完成落實改善措施。局方會審視及確信其具備有效安全管理系統之後，才會考慮恢復其投標資格。
有關去年9月安達臣道塌天秤事故，發展局發言人表示，局方現按規管機制啓動進一步規管行動，向其發出通知，並會延長暫停其所有工務工程類別的投標資格的期限2024年12月31日。另外，勞工處及屋宇署已分別完成其調查並向相關持責者（包括上述涉事承建商）提出檢控，而警方亦正積極就案件進行深入調查。