「海港Sir」涉騙貸款案　銀行職員揭被告稅單與申報收入不符但無再核實 (18:37)

被告依次為陳凱港（50歲）及報稱商人的汪浩毅（49歲）。東亞銀行助理業務拓展經理何嘉濠供稱，他隸屬的部門負責審視貸款申請文件是否齊全，包括申請人身分證、入息證明、稅單等，首被告向銀行提供2019年7月至9月的月結單，當中均顯示出眾資本有限公司每月存入24.5萬元薪金。

控方問及銀行如何確認文件的真確性，何指一般若標明是「薪金」都可信，「冇乜特別可以做嘅嘢」，其後便會轉交信貸批核部處理。東亞高級欺詐監控經理黃佩佩確認申請人只要申報有固定收入，基本上銀行就會接受其陳述。而根據首被告的供款與收入比率，即使他無債務在身，每月入息也要達16萬才能通過審核。

據承認事實指，首被告申請貸款時有夾附2018年的稅單，當中顯示他月入15萬，與申報的薪金不符。控方問銀行對此有否跟進，黃指情況不算稀奇，因申請人或已轉工，但承認當時無進一步核實。她於辯方盤問下同意，若致電申請人「問清楚少少」，可降低欺瞞風險。