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紅十字會推出感謝捐血者短訊　通知血液已供病人 (17:43)

香港紅十字會輸血服務中心今日推出感謝捐血者短訊「BloodTHX」，當捐血者的紅血球製品經由中心血液貯存及分發科發送到醫院後，捐血者會在捐血後約4周內，收到中心發出的感謝短訊，通知血液已送到醫院供病人使用。

輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，一般情况下，捐血者會在捐血後約4周內收到短訊，不過仍要視乎血製品使用情况、血庫存量及血型而定，並舉例稱，當血庫存量處於較低水平時，血液通常會以較快速度分發到醫院，故捐血者會較快收到短訊。另外，O型血會較AB型血的捐血者更快收到短訊。

李卓廣指，市民一般捐出的全血，會經過離心處理及血液分離過程，分為紅血球、血小板及血漿，短訊發出時間會以紅血球為指標，只有少部分捐血者或因個別原因而未能收到短訊，如中心會隨機抽選血液進行例行品質檢查、部分血液未符合350或450毫升的要求容量。另外，捐出的血液亦有機會被用作檢測或學術研究，但以上個案屬於極少數。

李亦表示，中心不會透過任何SMS短訊，要求捐血者提供任何敏感個人資料，而感謝短訊暫時只向本地電話號碼送出，暫未提供國際短訊服務。

根據中心網站數據，昨日共收集了493包血液，目前O型血存量低。李卓廣指，隨著本港復常，醫院對血液的需求量上升，加上日前颱風小犬襲港，影響了兩個半天的捐血服務，呼籲市民踴躍捐血。

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