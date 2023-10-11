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蔡天鳳碎屍案︳辯方投訴案件停滯不前　控方指檢驗人體殘肢需時 (17:07)

28歲模特兒、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺後遭碎屍，其前夫、前家翁和前大伯被控謀殺，前家姑被控妨礙司法公正，另兩人涉助鄺港智潛逃，6人今（11日）在九龍城裁判法院再提堂。被告暫時均毋須答辯，辯方投訴案件一再押後且無意義，控方稱事件涉及「不完整的人軀殘肢」，與其他案件有別，檢驗時間較長。案件押後至12月20日再訊，以待完成檢驗報告。除了涉協助潛逃的兩人，其餘被告繼續還押候訊。

控方申請押後案件，透露多達250件證物需交由政府化驗所接受DNA校對檢驗，當中100件已完成檢驗及撰寫報告，預料餘下150件證物報告亦在短時間內完成。死者前夫一家四口的代表律師蘇子傑表示，押後情况非常之不理想，乃警方調查所致，投訴「一日驗一件」都不可行，如果「用心啲」不會令案件停滯不前。

蘇子傑又批評，案件主管今日前沒主動告知打算押後案件，隨即引用裁判官條例申請訟費。控方認為目前並非合適階段處理訟費。署理主任裁判官香淑嫻指，由於該條例不適用於本案，遂駁回申請。香官又稱，謀殺案需準備文件，除非律政司不提控，「否則押後必然」。散庭前，香官籲控辯雙方「多啲溝通」。

死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前夫鄺港智（28歲，無業）被控一項謀殺罪。死者前家姑李瑞香（63歲，退休人士）則被控一項妨礙司法公正罪。四人沒有保釋申請。

另外，租賃遊艇公司職員林舜（41歲），以及鄺港智的女友人潘巧賢（29歲，無業），各被控一項「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」罪。兩人則准繼續保釋外出。

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