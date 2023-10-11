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涉「洪門宴」瞞行蹤王詩雅稱「腦霧」影響　控方專家：僅輕微染疫難有認知障礙 (17:02)

「榮源茶行」太子女王詩雅涉嫌去年初，參與港區人大代表洪為民生日宴後，向衛生防護中心傳染病處主任張竹君等人員隱瞞行蹤。辯方早前透露，其中抗辯方向為傳召醫學專家證明新冠感染者受「腦霧」影響。案件今日（11日）在九龍城裁判法院續審，控方傳召的香港大學醫學院腦神經專科教授，供稱他觀察到被告案發時沒有任何新冠病徵，指被告患「好輕微的新冠感染」，無法懷疑她曾出現認知功能障礙。

被告王詩雅（37歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，被指2022年1月6日及7日，分別向張竹君、辛麗芳、賴潔生提供虛假資料，涉及同年1月3日離家前往灣仔出席宴會。辯方將傳召香港中文大學醫學院榮休教授黃家星作專家證人。

由控方傳召的專家證人、港大醫學院腦神經專科教授張德輝分析被告的醫事紀錄，表示被告於2021年中旬注射兩針科興新冠疫苗。2022年1月，被告因家人確診，故她前往竹篙灣檢疫中心接受隔離檢疫。及至1月5日，被告採樣驗出對新冠病毒呈陽性，經化驗為Omicron變異病毒株，但她沒有出現新冠肺炎病徵。

張續指，被告於1月6日被轉送往北大嶼山醫院接受治療，被告入院時維生指數正常，處於完全清醒狀態，亦沒有出現任何新冠病徵，如肌肉痛、記憶差或情緒反覆等，留院期間狀况頂多是「一次血壓過高、心電圖快少少」。張又指，後來被告出現輕微咳嗽及積痰的徵狀，時間亦是她入院後第二及第三日。張不同意辯方專家指出被告有新冠病徵，指「喺報告搵唔到有。」

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