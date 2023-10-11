一對夫妻與另外三人涉私了便衣警　分別判囚7個月至37個月 (16:51)

承認非法禁錮、傷人及暴動罪的劉文全（現28歲，下同）囚30個月，承認非法集結的林芷瑩（33歲）囚7個月，承認蓄意傷人和暴動的吳婉菁（25歲）囚27個月；不認罪的盧嘉欣（25歲）非法禁錮及非法集結罪成，囚10個月，雷藝佳（30歲）非法禁錮、暴動、蓄意傷人、使用蒙面物品共4罪成，囚37個月。

同案的17歲男生（案發時13歲）早前涉與荃灣中槍男生曾志健擬潛逃台灣，在西貢被捕後認罪，他的判刑押後至10月20日，待潛逃案件的判刑。

李官引述辯方求情，提到劉文全與林芷瑩育有一名10個月大兒子，並一同撫養林與前夫所生的兩名女兒，兩人是3名子女的支柱，望早日一家團聚。

李官判刑時指，本案集結涉及30多人，歷時僅兩分鐘，案發地點非主要街道，沒有財物損毁，無預謀犯案，情節較輕。惟集結者針對正執勤、無不當行為的警員施襲及禁錮，暴動及非法集結罪各採納3年及10個月量刑起點；基於沒有實際肢體綑綁或侮辱行為，非法禁錮罪以1年為起點，傷人及蓄意傷人罪則各以20個月及3年為起點；最終考慮各人參與程度、個人背景等，判5人囚7至37個月。