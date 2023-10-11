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女律師被逼與合夥人性交　入稟索償指受「情感操控」 (16:35)

一名前律師行男合夥人被指「情感操控」初出茅廬的女律師，事主昨日（11日）透過私人律師入稟區域法院，控告對方違反《性別歧視條例》，要求書面道歉及賠償。入稟狀指稱，男律師起初以不同理由邀約事主，其後進一步控制她，女方認為若她不答應性交，便會遭男律師報復，前途盡毀。事主事後感染上HPV病毒，男律師卻強行與她肛交，稱要奪去她「最後的處」。

申索人是X，答辯人為Stefano Mariani。入稟狀透露，申索人X是一名初級律師，她2020年畢業後於的近律師行(Deacons)工作，答辯人2021年獲晉升為的近合夥人。二人工作甚少交雜，辦公室亦處於律師行兩端。儘管如此，答辯人仍經常找機會接觸X，並邀請她共膳。

於2021年4月到11月，答辯人自稱是X的「導師」，又設法與她獨處，邀約喝酒等，讓X相信這樣做對其事業有利。某次喝酒時，答辯人突然將手疊在X手上和挨向她，X要求停止，答辯人繼續將手放在她膊頭上親吻她。

隨後答辯人邀請X上他家，以看日本劍器，更脫下X衣服要她口交。二人的性關係持續，X某次發現答辯人跟其他同事說她有「16歲少女的身材」、很「醒目」等。X亦稱，答辯人在性行為時會貶損她自尊，例如以皮帶打她，說「似乎你們所有女人都喜歡被暴力對待」。

入稟狀提到，由於答辯人與X權力懸殊，X相信自己若不依從會遭報復，因此一直啞忍，默許這段「關係」。X去年驗身時發現自己感染了HPV，醫生提醒她未來3天都不要發生性行為。答辯人説事情不能改變，繼而把X推在床上強行肛交，稱「現在我可以奪去你最後的處(Now I can take your last virginity)」。

X去年尾至今年初意識到答辯人只為誘使自己與他性交，遂將事情告知的近管理層，答辯人今年3月被要求離職。

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