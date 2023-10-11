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電工4米纜架墮斃　家屬返回現場路祭　長子批評地盤遲發現父親出事 (16:15)

56歲男工人蘇金順昨午（10日）在油麻地一個消防局發展項目地盤拉電纜期間，懷疑從4米高的電纜架墮地，頭部重創昏迷，送院搶救不治。死者家屬今午返回涉事地盤進行路祭。涉事地盤總承建商為精進建築，死者長子蘇先生表示暫定明日下午與大判精進建築開會，商討恩撫金等細節，他表示「其實幾多錢都唔緊要，我都無咗個爸爸囉」，但强調精進要「面對問題，面對件事」。

蘇表示，父親當日午飯後12時許曾與母親Whatsapp聯絡，之後才開工，地盤職員於下午2時08分報警，中間相隔超過1小時。蘇稱曾跟父親到地盤工作，大約知道工作細節，據他現場觀察工作進度及警方資料，父親出事時只是飯後剛剛開工。他批評「我老豆瞓咗係度個幾鐘頭無人理，個幾鐘頭先報到警，佢哋安全都好有問題啦」，而且父親當時出事位置「係間房仔度，無門無盛，個位又唔係好偏僻」，若安全督導主任四處巡邏，理應可以在更短時間之內發現父親出事。蘇明白今次事件屬意外，但不能接受事後這麽長時間才被發現及報警。

根據警察向他展示當時父親使用的安全帶，上面沒有沒有繩和扣；但相關公司跟他表示其父當時有使用安全扣，「佢話扣咗係架車（升降台）度」。他表示父親任職電工接近40年，明白地盤工作安全性。

相關字詞﹕工業意外 精進建築

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