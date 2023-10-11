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政府將採購新一代XBB mRNA疫苗　專家指保護力高　促高風險群組打新冠加強劑 (18:59)

衛生防護中心轄下聯合科學委員會今（11日）午開會討論引入新一代XBB新冠疫苗，在檢視兩款針對XBB.1.5變異病毒株研發的mRNA疫苗數據後，科委會認為若本港能獲得供應，可選用XBB疫苗，並作為藥廠建議適用年齡層的首選（preferred）疫苗選項；若XBB疫苗於本地供應有限，則應優先安排最高重症風險者，如院舍長者接種。

另外，科委會參考世衛最新建議、本地新冠疫情、海外衛生機構做法和最新科學實證後，認為由於本地新冠活躍程度在冬季有機會較高，建議在未來數月或冬季高峰期來臨前，高風險優先組別人士，不論此前曾接種多少針，應於上一次接種或感染至少6個月，接種多針加強劑。

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌於會後表示，科委會檢視莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer）兩款針對XBB.1.5變異株研發的mRNA疫苗數據，認為能產生很高抗體，並覆蓋EG.5、BA.2.86等變異株。至於諾瓦克斯（Novavax）的XBB重組蛋白疫苗，他稱因藥廠未能提供數據，故未有納入討論。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，專家認為XBB疫苗具較高保護力，政府會啟動採購程序，不過具體時間表則視乎採購速度。目前包括緊急使用疫苗在內的防疫規例已經解除，被問新疫苗註冊會否因此需要更多時間，導致市民高峰期過後方可接種，張竹君指當局可採用「指定病人（named patient）」方式使用XBB疫苗，強調是否註冊影響不大，分別只是註冊後可予私家醫生使用。

至於被問流感季節有所延遲，會否檢視流感疫苗接種的時間，張竹君則表示，需再觀察一段時間，指流感季節可能隔一段時間後恢復原本的時間。

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