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男子疑食麵包哽噎致死　家屬入稟索償質疑護養院未切碎麵包屬疏忽 (15:21)

男子居於博愛醫院旗下的護養院時，獲護理員分發麵包，其後他咳嗽和疑似哽噎，一個多月後死於支氣管肺炎。事主家屬日前入稟高等法院，指護理員分發未經切碎麵包，有違職業治療師建議，質疑院方和護理員疏忽致死，向院方追討賠償。

原告為死者曾國寶（譯音），以及代表死者家屬的鍾潔君（譯音）；被告為博愛醫院百周年陳是紀念護養院暨日間中心，以及博愛醫院。入稟狀引述社署資料指，涉事護養院以博愛醫院的牌照營運。

入稟狀指，事發於2020年10月10日，梁姓護理員和周姓護理員負責在病房內照料死者。根據職業治療師的指示，死者應該進食已切碎的食物。當日早上約10時半，梁僅向死者提供半塊麵包，事前沒有將麵包切成碎塊。

人稟狀指，周姓護理員當時在附近處理文書工作，他給予死者一樽水後離開病房，留下死者在獨自一人。從閉路電視可見，死者多次咳嗽和跺腳，試圖從自己嘴裡取出麵包，疑似出現哽噎的跡象。在病發的數分鐘之內，死者一直無人看管。

直至早上10時43分，梁返回病房，始發現死者面色蒼白和失去知覺。護士到場施行心肺復蘇，並為死者輸氧。死者當日送往博愛醫院急症室，後來改往天水圍醫院，於11月21日宣告死亡。根據醫院檢查，死者的死因為支氣管肺炎，以及因攝取食物，導致呼吸道阻塞及缺氧性腦損傷。

原告質疑，死者因為梁姓護理員、周姓護理員、涉事護養院和博愛醫院的疏忽，導致意外死亡，故原告會保留權利，在獲得兩名護理員的全名和個人資料之後，將兩人列為共同被告。

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