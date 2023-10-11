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三條過海隧道12月10日起按時段收費　運輸署料助分流惟仍有車龍 (15:09)

運輸及物流局今日（11日）公布，12月10日凌晨5時實施三隧分流第二階段「分時段收費方案」。運輸署指，633」方案實施後交通情況符合政府預期，隨著社會復常，整體過海交通流量回復至疫情前水平，當局認為有需要在今年年底前實施分時段收費，並預期實施後交通分流效果會更明顯，紅隧車龍尾預計會由油麻地駿發花園縮短至女童軍總會、東隧車龍尾由觀塘警署縮短至匯景花園，西隧車流則或增加1至2%，但預計車龍尾不會延至油麻地一帶主要路口。

署方相信「分時段收費」可以透過經濟誘因，吸引駕駛人士在繁忙時段乘公共交通工具或選擇在其他時段駕駛，又希望繁忙時段整體車流可減少5%，私家車及電單車流量可以減少10%。運輸署又承認，即使第二階段實施後，「過海隧道車流不會低過隧道設計流量」，又預計「都會有車龍」，署方目標車龍長度不會影響隧道口附近的非過海交通。

局方指，三條隧道的新收費水平《生效日期公告》後日（13日）刊憲，下周三（18日）提交立法會進行「先訂立後審議」程序，並於12月10日實施。

「不同時段不同收費」早晚繁忙時段將改行「644」收費，並在繁忙時段與其他時段之間加入「過渡收費」安排；的士全日劃一收費25元。西隧「繁忙時段」為周一至周六早上8時8分至10時15分、下午4時58分至晚上7時；紅隧東隧則為早上7時48分至10時15分、下午4時38分至7時。繁忙時段期間採收費最高的「644」方案，即西隧60元、紅隧東隧40元，其餘大部分日間時間劃一收30元，晚上至翌晨收20元。

而繁忙時段與其他時段之間加插「過渡收費」時段，其間以每兩分鐘加或減費兩元，至達下一時段劃一收費。周日及公眾假期三隧早上10時15分至晚上7時15分前劃一收25元，晚上7時15分至翌晨10時15分前劃一收20元。

運輸及物流局亦向立法會交代三隧分流首階段「633」固定收費方案的效果，指實行「633」首三個星期後，整體過海交通流量與實施前大致相若，部分過海隧道的車流分流至西隧，在平日繁忙時間，即上午7時至10時及下午5時至晚上8時，西隧的車流平均增加13%、紅隧平均減少5%、東隧大致維持不變，主要是由於的士車流變化所致。

當局又指出，今年9月第三個星期，平日繁忙時間的雙向過海交通流量，相較今年8月2日至25日增加約7%至99000架次，較疫情前2019年的水平高出約3%。運輸及物流局指，過海交通流量可能隨著社會和經濟活動進一步恢復而有上升的趨勢，故當局認為有需要及早在今年底前，在過海隧道實施分時段收費，以疏導繁忙時間的過海交通，預期屆時交通分流的效果會更為明顯。

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