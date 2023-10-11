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失蹤男拔學生曾憲哲獲救　曾母：形同神蹟　失蹤原因尚待了解 (18:24)

拔萃男書院中六男生曾憲哲自上周三（4日）起失蹤，今日獲救。消防處助理消防區長周焯峰表示，於今午約2時15分在沙田老鼠田坑水源位置發現事主，當時他離主要路徑約100米，神志清醒，身上沒有衣物。消防員隨即向他送上保暖衣物及送上能量飲品，救護員則先作簡單治理，其後於約一小時後安排直升機將事主送院。事主下午3時許由直升機送到急症室，抵院時清醒，東區醫院指醫護人員已事主現時情况穩定。至於事主失蹤原因及過去多天的求生過程，警方指需待事主接受檢查後進一步了解。

消防搜救期間出動28輛消防車、9輛救護車，並動員122名消防員及24名救護員。消防處高級消防隊長張天瑜亦指，消防同時利用無人機航拍搜救範圍的片段，轉成圖片後再經人工智能分析，找出地圖無法顯示的資訊，例如水源或臨時搭建的構築物，以進一步收窄搜索範圍。張天瑜指，搜救困難在於資訊有限，包括起初只知事主經花心坑方向上山，不知道事主實質路線，加上事主無攜帶通訊設備，故無法利用手機信號收窄搜索範圍，而且現場地形山勢險要，亦受茂密山林覆蓋，救援人員要穿過密林及大小溪澗，近日經歷颱風及暴雨亦增加搜救難度。

張天瑜亦指，搜救期間亦曾出動搜索犬，並於事前取得事主其他衣服，讓搜索犬熟悉事主味道，才參與搜索。

曾憲哲母親其後見記者表示，兒子失蹤8天兼經歷9號風球及黑色暴雨後仍然生還，形容屬「神蹟」，感謝警方、消防、民安隊及攀山拯救隊過往一星期不眠不休搜索，同時感謝男拔的義工、家長、舊生、民間搜索隊及親友等協助，稱今次事件令她感受到港人的友愛及溫暖。

拔萃男書院校長鄭基恩向家長及學生發通告，表示今日稍早時已經尋回失蹤學生，老師、學校社工、臨床心理學家會向有需要學生及家長提供支援。校方感謝政府部門及各界義工支援及協助搜救，並呼籲家長持續關心子女的情緒，留意他們的需要，如有需要可向校方尋求協助。

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