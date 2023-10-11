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涉串謀詐騙　科大前供應商董事囚28個月 (15:03)

一名科大前供應商經營者，涉嫌串謀時任科大環境學部及化學系兼任副教授楊霖龍，於多項採購中隱瞞楊霖龍在相關公司的權益逾7年，涉款共323萬元，遭廉署起訴。他今（11日）在區院（移師至西九龍法院）承認一項串謀詐騙及10項欺詐罪，判囚28個月，餘下3罪獲准存檔法庭，不予起訴。

被告楊兆安（41歲）於科大化學系學士畢業，亦取得環境與科學碩士、神學碩士及工商管理博士。辯方求情稱，被告考獲專業資格裝備自己、貢獻社會，疫情間參與方艙工作。被告誤信楊霖龍才犯案，得益全交予對方，他未有如楊般逃之夭夭，反之認罪有悔意，並照顧兩子，更患上嚴重抑鬱。據悉，立法會議員陳恒鑌為他撰寫求情信。

對於辯方求情稱，被告獲楊霖龍提攜關懷及視他為父親，故愚昧依從對方，暫委法官鄭紀航判刑指，被告取得碩士學位卻不分是非對錯，明知而不申請楊的相關權益，不能因他愚昧忠誠而減刑。鄭官又指被告實情有所得益，除了認罪就其在行業的貢獻等減刑4個月。

案情指，被告案發時為駿科（亞洲）製藥有限公司的唯一董事和股東，他亦是高準檢驗及檢測有限公司的董事及股東。而楊霖龍曾參與駿科業務和投資高準，現被通緝。

事發於2011年9月至2019年2月，楊霖龍就其硏究工作擔任開支預算管制主任，負責科大或科大研究採購。串謀詐騙罪指，被告和楊在申請沒披露楊在高準的權益，誘使科大委聘高準。至於欺詐罪，楊要求向駿科採購防護屏，而被告指示申報沒利益衝突，另外由於楊推薦高準，相關聲明申報無利益衝突，高準在9個項目的報價獲接納，包括環境保護署委聘分析空氣質素。上述控罪涉款逾323萬元。

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