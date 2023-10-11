4人認勒索及禁錮大學生　案情指被告欲索600萬 (14:56)

4名被告陳霖楓、丁子峰、15歲男生、黃希朗今承認非法禁錮罪，黃另承認兩項勒索罪及一項管有危險藥物罪，一項盜竊罪獲存檔法庭。庭上透露15歲男生及黃將出庭指證其他被告，兩人的求情押後至明年1月5日，待案件審結。另兩人則押後至10月31日求情及索取報告；其餘兩名被告楊子潁、葉文軒否認勒索、盜竊、非法禁錮等6罪受審。

4名被告承認的案情指，2020年7月，黃請15歲男生綁架及禁錮X，換取共8.5萬元報酬。9月，葉文軒告知黃，指他會以X女友的私密照勒索他5000元，及綁架X以索贖金，15歲男生與黃再招攬其他人幫忙。

9月15日晚上，4名綁匪按指示到黃大仙等候X，X交出5000元，最終被迫跟隨到牛頭角工業家酒店一房間。15歲男生和其他人打X，迫他交出電話和錢包。其後15歲男生與其他人瓜分1萬元報酬。翌日凌晨，陳霖楓、丁子峰等4人接手看管X，其中兩人早上離開。

早上約8時，X的母親收到信息稱X「搞」一名警長的15歲女兒，脅迫她交600萬元贖金，否則X會被斬斷手腳。X在11時醒來，發現看管他的兩人熟睡，遂逃走到警署求助。眾人其後分別被捕。