數碼港獲國家科技部認可「國家級科技企業孵化器」 (23:16)

「國家級科技企業孵化器」名單是由國家科技部根據《科技企業孵化器認定和管理辦法》，經地方省級科技主管部門評審推薦，並由國家科技部審核及公布。香港另一創科旗艦科技園，於2017年已成為「國家級科技企業孵化器」，是首個被納入名單的香港企業。

數碼港表示，自2020年被納入名單後，社群企業由1600間增至現時的超過2000間，獨角獸企業現有7間。數碼港主席陳細明表示，未來將繼續培育創新人才，扶植創科企業，助力建設香港成為國際創科中心。

政府今日亦發稿指，孫東與張廣軍共同主持「內地與香港科技合作委員會」第十七次會議，孫東指兩地過去一年落實不少重要舉措，包括擴大國家科技計劃對港開放和促進科研要素跨境流動。他指展望未來，政府會繼續多管齊下深化與內地在創科方面的合作和交流，特別是與科技部一同努力推進香港國際創新科技中心以及河套深港科技創新合作區的建設工作，把合作區打造成內地與香港創科深度合作的橋頭堡，推出更多便利措施，促進物資、資金、人才、信息、技術等創新要素跨境流動。