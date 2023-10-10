男子涉強姦及非禮寄住女童　事主稱未敢向人傾訴感委屈 (19:35)

被告孔慶聯（現61歲）被捕時任職九巴司機，被控於2016年夏天在屯門一單位強姦和非禮事主X。庭上播放X的錄影會面片段，X供稱她當時9歲，母親為她尋覓保母，最終安排她居於被告一家。她稱呼被告為「叔叔」，被告的妻子為「姨姨」。她稱姨姨有一日外出探親戚，留下她和被告在家，被告突然表示要做身體檢查，上前伸手摸她，她隨即縮起身體。被告強調自己不是「衰人」，卻脫去她的衣服摸腰，更在被窩中以陰莖插入她的下體，「好似（陰道）好撕裂咁樣」，令她感覺疼痛。

X稱當時感覺下體灼熱，長大後才知道是被告射精，後來被告讚她「好叻女」，且用紙巾為她拭淚。她走入廁所發現下體流血，被告著她不要將事件告訴別人，形容是兩人之間的秘密。她稱從小到大都被姨姨冤枉，所以不敢將事件告訴姨姨，亦沒有告知學校。

至於非禮事件，X表示當日在家中罰抄，被告突然走來靠近她，隔著褲子以陰莖觸摸她的臂部。根據控方開案陳辭，X的父母於2010年分開，X於2012年和2018年間在寄養家庭生活，與被告及其妻女同住。X於2022年經歷情緒崩潰，向友人透露強姦一事，友人隨後報警。聆訊明（11日）續。