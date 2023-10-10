消防隊長涉詐騙房貸罪成囚10個月　求情稱反修例期間曾助處理理大化學品　官：職責所在 (17:53)

被告許智豐（38歲）報稱消防處高級消防隊長。陳官判刑時引述辯方求情指，被告多次獲上級嘉許，案件令他前途盡毁，陳官則直指前途盡毁一說「比較誇張」，許多更新人士均能重新建立事業，法庭不會因其消防隊長的身份而優待他，又指被告已因工作表現獲晉升機會，強調「從來無人強迫他犯法，是他本人令自己過去的努力白費」。

陳官另引述辯方指，涉案的銀行和按證保險公司沒有實質上的損失，陳官則認為這與被告是否有罪無關，定罪的基礎是被告藉欺詐而獲利；雖然被告一直準時還款，但陳官認為這是他合約上的責任，不構成減刑因素，而他在被捕前已還清貸款亦與案無關。

陳官續指，若非被告蓄意以欺騙手段獲得樓價八成的按揭貸款和保險，他根本不可能購作涉案的物業，他成功騙取貸款購入物業，並購取約22個月租金，即約46.6萬元，這並非一個小數目；陳官採納12個月為量刑起點，考慮被告同意控方大部分案情，及過往有做義工，酌情減刑各一個月，終判他囚10個月。