明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

消防隊長涉詐騙房貸罪成囚10個月　求情稱反修例期間曾助處理理大化學品　官：職責所在 (17:53)

消防處一名高級消防隊長涉訛稱購買新蒲崗「譽．港灣」一單位自住，獲批共約780萬元按揭貸款後，隨即放租單位。涉案高級消防隊長否認兩項欺詐罪，經審訊後被判罪成，今（10日）在荃灣法院（暫代區域法院）接受判刑。辯方求情指被告曾在反修例示威協助警方處理理大校內的化學品，暫委法官陳炳宙反駁這是被告「領取由納稅人支付的薪金而必須履行的職責」，又認為案件嚴重之處在於被告破壞政府壓抑樓宇炒風的政策，判被告囚10個月。

被告許智豐（38歲）報稱消防處高級消防隊長。陳官判刑時引述辯方求情指，被告多次獲上級嘉許，案件令他前途盡毁，陳官則直指前途盡毁一說「比較誇張」，許多更新人士均能重新建立事業，法庭不會因其消防隊長的身份而優待他，又指被告已因工作表現獲晉升機會，強調「從來無人強迫他犯法，是他本人令自己過去的努力白費」。

陳官另引述辯方指，涉案的銀行和按證保險公司沒有實質上的損失，陳官則認為這與被告是否有罪無關，定罪的基礎是被告藉欺詐而獲利；雖然被告一直準時還款，但陳官認為這是他合約上的責任，不構成減刑因素，而他在被捕前已還清貸款亦與案無關。

陳官續指，若非被告蓄意以欺騙手段獲得樓價八成的按揭貸款和保險，他根本不可能購作涉案的物業，他成功騙取貸款購入物業，並購取約22個月租金，即約46.6萬元，這並非一個小數目；陳官採納12個月為量刑起點，考慮被告同意控方大部分案情，及過往有做義工，酌情減刑各一個月，終判他囚10個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞