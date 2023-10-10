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涉理大外「圍魏救趙」案　再有11人認暴動　案情指其中7人案發後送院 (17:10)

2019年11月18日，有市民發起「圍魏救趙」，營救圍困理大校內的示威者，213人在油麻地被捕，被控暴動罪，分拆多案審理，其中一宗涉及23人的案件今（10日）於區院開審。繼早前1人認罪，再有11人認罪，其餘11人則不認罪受審。認罪被告承認的案情指，各人被捕時身穿黑色衣物，部分人㩦有生理鹽水、防毒面罩、手套等物，其中7人需要送院。

第20被告蘇浩臻（現年29歲）早前已認罪，還押待本案審結後判刑，今天認罪的11名被告現年介乎21至31歲，依次為李諾琳、王志聰、黃文澤、黃梓泓、溫英傑、鍾景筒、唐誌崙、黃雅琳、黃羽薇、廖志文及黃冠鋒，他們即時撤銷擔保，還押候訊。有被告開庭前在法院外與親友拍照留念，並相擁而泣。

11名被告承認的案情指，2019年11月11日，大批示威者佔據理大，警方隨後包圍理大阻止他人進入。有網民呼籲在案發的11月18日上街，組成「戰線」營救理大內的示威者。案發當日，大批示威者在油尖旺一帶聚集，致交通嚴重受阻。警方推進期間不停遭受示威者投擲汽油彈等雜物，及後於彌敦道與窩打老道交界與逾千名示威者對峙。

警方在晚上11時許圍捕213人，包括本案11名被告，其中鍾、唐、黃冠鋒即時送院治理，後在醫院被捕，溫、黃雅琳、黃羽薇、廖被捕後再送院治理，其餘4人則在警方設立的臨時羈留區被捕並送往黃大仙警署。各被告被捕時身穿黑色衣物，部分被告頭戴口罩或頭巾，部分人則管有防毒面罩、濾罐、生理鹽水、打火機、勞工手套、防霧噴劑等物。

其餘11名被告林樂進、林迪倫、劉思琪、梁健朗、譚啟沖、謝承峯、王俊元、蘇定楠、馮文杰、張健森及張敖妍，則不認罪受審。審訊明續。

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