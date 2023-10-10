許金山瑜伽球謀殺妻女案終極上訴　爭議瑜伽球或由幼女放上車 (15:41)

許金山被控於2015年5月謀殺妻子黃秀芬及幼女許儷玲。本案爭議在於，警方事發後約半年才調查涉事私家車的瑜伽球，其間沒有在車內找到關鍵的瑜伽球氣塞，事隔一年才在許金山的書房找到疑似氣塞。上訴方質疑，原審法官張慧玲錯誤引導陪審團，考慮該氣塞是否被告謀殺妻女的證據之一。

代表上訴方的外籍大律師關禮善（Christopher Grounds）在庭上表示，涉事私家車一度停泊警署看管半年，不排除曾被干擾；證物警員供稱沒有在車內找到瑜伽球氣塞，但警方事隔半年才詳細蒐證，值得推測該氣塞是否在車內。

控方原審時將許金山在寓所藏有懷疑氣塞，視為支持他殺害妻女的證據，構成「繩索中的一縷」（a strand on the rope）。上訴方質疑，許金山未必是放置瑜伽球的人，反而有證供指許儷玲害怕蛇蟲鼠蟻，她可能為了滅蟲而使用瑜伽球。上訴方投訴原審法官錯誤引導陪審團，令陪審團排除上述可能性。

律政司助理刑事檢控專員陳淑儀回應指，許金山在錄影會面承認用一氧化碳做實驗，並將瑜伽球帶回家殺老鼠，原審法官引導陪審團考慮許將瑜伽球帶上車，並無不妥之處。律政司承認，涉事瑜伽球在警方看管下有約半年空白期，但強調許金山早於2014年向出售一氧化碳的公司索取報價，本案是經策劃的謀殺事件。