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兩度查詢王詩雅「洪門宴」前行蹤　張竹君：兩日聽兩說法 (14:36)

「榮源茶行」太子女王詩雅涉嫌去年初，參與港區人大代表洪為民生日宴後，向衛生防護中心傳染病處主任張竹君等人員隱瞞行蹤。案件今（10日）在九龍城裁判法院續審，張竹君供稱她知悉王出席生日宴後，致電對方以核實資料，張告訴王要說真話，否則有法律責任。王表示明白，並稱當日她由家出發前往派對。惟翌日王便改口稱，她到過辦公室及在中環IFC購買禮物，然後才由家往派對。

張竹君供稱，傳染病處於2020年至2022年間接獲上萬宗個案，她就每宗個案都會審視，但很少會由她親自向確診者查詢。張解釋，去年1月6日，她得知被告個案後，因聽聞有很多人參與該派對，擔心出現其他密切接觸者，以及發現被告當日下午的行蹤不明，故選擇致電被告。

通話期間，張已向被告表明身份及目的，並提醒她說話「真確性好重要，係唔可以講大話」，否則有法律責任。被告表示明白，並稱她於1月3日晚上9時半，乘的士離家到達派對現場，逗留約半小時後離開。

張續供稱，翌日她得知原來派對參與者中有另一名確診人士，由於需要核實被告是否與該人曾有接觸，故再次致電被告。其間，張重申要慎重說出真實，被告表示明白，指當日她在辦公室逗留至下午6時，再到中環IFC購物後才由家往派對。

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