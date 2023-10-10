保險經理強姦印傭罪成囚7年　官：要為一己選擇承受後果 (14:40)

被告周家瑋（現45歲）大學畢業、無案底，從事保險年薪100萬元，目前與妻子離婚。辯方求情稱，當時40歲的事主X和被告年紀相若；被告受酒精影響衝動犯案，而且他另一項企圖強姦罪脫，X或是欲拒還迎。辯方又透露，被告三名子女由他的七旬患癌母親照顧，被告過往捐款予慈善機構並助養兒童。

許官引述案情，被告於2020年8月10日褪去X的褲子，以手指及陰莖插入X的陰道，沒有使用安全套；惟被告辯稱X收費提供性服務。創傷報告顯示，X事後經常擔心並失眠，她患上創傷後壓力症候群及出現焦慮、抑鬱症狀。

對於辯方稱，被告和X關係親密才導致本案，許官並不接納，指出被告聘請X為家傭，屬違反誠信。辯方強調，X當時不知被告有否使用安全套及射精，許官反駁指，X的陰道驗出被告的DNA，考慮所有求情因素後，以7年為量刑起點，沒有其他減刑理由。