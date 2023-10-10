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保險經理強姦印傭罪成囚7年　官：要為一己選擇承受後果 (14:40)

案發時已婚、育有兩女一子的保險經紀涉2020年在家中強姦印傭，他早前受審後被裁定強姦罪成，今（9日）在高等法院求情及判刑。特委法官許紹鼎提及，被告的三名子女交由他的年老母親照顧，對其家庭造成影響，形容是不幸、令人難過，實屬悲劇，但親友為他求情並不能減刑，被告行錯一步足以令他墮落、失去地位，他要承受自己選擇所致的後果，終判囚7年。

被告周家瑋（現45歲）大學畢業、無案底，從事保險年薪100萬元，目前與妻子離婚。辯方求情稱，當時40歲的事主X和被告年紀相若；被告受酒精影響衝動犯案，而且他另一項企圖強姦罪脫，X或是欲拒還迎。辯方又透露，被告三名子女由他的七旬患癌母親照顧，被告過往捐款予慈善機構並助養兒童。

許官引述案情，被告於2020年8月10日褪去X的褲子，以手指及陰莖插入X的陰道，沒有使用安全套；惟被告辯稱X收費提供性服務。創傷報告顯示，X事後經常擔心並失眠，她患上創傷後壓力症候群及出現焦慮、抑鬱症狀。

對於辯方稱，被告和X關係親密才導致本案，許官並不接納，指出被告聘請X為家傭，屬違反誠信。辯方強調，X當時不知被告有否使用安全套及射精，許官反駁指，X的陰道驗出被告的DNA，考慮所有求情因素後，以7年為量刑起點，沒有其他減刑理由。

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