首有本地生物科技企業在港製新興免疫療法製品　免將病人血液送外國　省時約三周 (13:45)

生物科技企業優基科技（Xellera Therapeutics）實驗室今年8月取得本港首個先進療法製品（ATP）製造商牌照，並成功製造首個以本港病人血液製成的新興免疫療法（Car-T）製品，目標明年投產，有望為白血病病人提供新興治療方案。目前醫管局使用Car-T須將病人血液樣本送至外國，製作過程需時約一個月，成本約280萬港元，優基科技創辦人及執行董事兼港大兒童及青少年科學系名譽臨牀教授李登偉稱，在港製作Car-T可將成本減至約200萬元，目標一周內製成，讓病人更適時接受治療。
優基科技實驗室早前已取得「動態藥品生產管理規範（cGMP）」級別，今年8月經衛生署審批後，由香港藥劑業及毒藥管理局發出ATP製造商牌照。該實驗室目前正製作3款ATP，包括Car-T製品等，擬日後提供予公私營醫療機構，將細胞及基因治療「落地」，為病人提供個人化療法。
該實驗室第一步將製作針對治療白血病的Car-T製品，未來將擴至其他癌症，及製作樹突狀細胞（Dendritic Cells）及間充質幹細胞（Mesenchymal Stem Cells）。
港大兒童及青少年科學系名譽臨牀教授陳志峯稱，目前醫管局白血病人病人使用Car-T製品，經專家委員會審批後，會將病人血液急凍送往美國，28至30天後製成Car-T製品，再急凍送返本港，成本約280萬元，並會按病人經濟狀况，病人最多須承擔100萬元費用，部分則可免費。
陳志峯稱，本港每年200至300名急性白血病人，其中約一成屬具復發風險的高危病人，而未計算成人患者，本港至今約有6至8名白血病兒童曾使用Car-T療法，惟成功率只有四成。他解釋，由於病人須病情復發及使用二線治療仍無效，才可用Car-T療法；他相信若本港能自行生產，可參考改跟外國準則，提早讓病人使用Car-T，能將成功率提升至逾八成。
陳透露，香港兒童醫院、瑪麗醫院及威爾斯親王醫院正擬定新Car-T治療方案，有待道德委員會審批，在優基科技實驗室投產後，或可向該實驗室購買服務。
李登偉稱，在港生廠Car-T製品成本約200萬元，目標於7至8天內製成，且毋須急凍，效果比送往外國生產佳，將來會與醫管局等不同持份者溝通定價，又稱現時廠方可應付每年生產200至250個ATP，相信可應付需求。