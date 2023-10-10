首有本地生物科技企業在港製新興免疫療法製品　免將病人血液送外國　省時約三周 (13:45)

優基科技實驗室早前已取得「動態藥品生產管理規範（cGMP）」級別，今年8月經衛生署審批後，由香港藥劑業及毒藥管理局發出ATP製造商牌照。該實驗室目前正製作3款ATP，包括Car-T製品等，擬日後提供予公私營醫療機構，將細胞及基因治療「落地」，為病人提供個人化療法。

該實驗室第一步將製作針對治療白血病的Car-T製品，未來將擴至其他癌症，及製作樹突狀細胞（Dendritic Cells）及間充質幹細胞（Mesenchymal Stem Cells）。

港大兒童及青少年科學系名譽臨牀教授陳志峯稱，目前醫管局白血病人病人使用Car-T製品，經專家委員會審批後，會將病人血液急凍送往美國，28至30天後製成Car-T製品，再急凍送返本港，成本約280萬元，並會按病人經濟狀况，病人最多須承擔100萬元費用，部分則可免費。

陳志峯稱，本港每年200至300名急性白血病人，其中約一成屬具復發風險的高危病人，而未計算成人患者，本港至今約有6至8名白血病兒童曾使用Car-T療法，惟成功率只有四成。他解釋，由於病人須病情復發及使用二線治療仍無效，才可用Car-T療法；他相信若本港能自行生產，可參考改跟外國準則，提早讓病人使用Car-T，能將成功率提升至逾八成。

陳透露，香港兒童醫院、瑪麗醫院及威爾斯親王醫院正擬定新Car-T治療方案，有待道德委員會審批，在優基科技實驗室投產後，或可向該實驗室購買服務。

李登偉稱，在港生廠Car-T製品成本約200萬元，目標於7至8天內製成，且毋須急凍，效果比送往外國生產佳，將來會與醫管局等不同持份者溝通定價，又稱現時廠方可應付每年生產200至250個ATP，相信可應付需求。