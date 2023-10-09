東院再多一病人染退伍軍人病 屬近期第二宗院內感染 (22:47)

東區醫院回應稱，非常關注事件，正配合防護中心調查感染源頭，並稱上月已先後三次安排承辦商徹底清潔消毒院內相關供水系統，稍後會再次安排清潔消毒及檢驗供水系統。

衛生防護中心交代，上周五（6日）晚上接獲東區醫院呈報個案，該名有長期病患的92歲男患者於9月23日因血尿入住該院另一間病房，至上周三（4日）情况轉差及血含氧量下降，臨牀診斷為肺炎，痰液樣本經化驗後，證實對退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應。

衛生防護中心初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊，其間只曾逗留該院；根據現階段流行病學調查，病人曾經使用該病房內未有安裝濾水器的供水，或因而受感染，屬該院近期第二宗院內感染個案。

衛生防護中心發言人稱，得悉東院已為主座和E座的61個病房加裝共逾400個有效濾水器，並由上周六（7日）、即通報上述個案後起，停用院內未有安裝適當濾水器的病房供水口，以減低退伍軍人病傳播風險。

東區醫院表示，在完成清潔消毒程序前，已按照衛生防護中心建議實施一系列跟進措施，包括陸續於洗手盤水龍頭和浴室花灑頭加裝特定規格過濾器，並暫時停用病人及公眾可接觸而未有安裝過濾器的洗手盤水龍頭和浴室花灑頭；提供經煮沸的水或樽裝水給病人刷牙、漱口及洗臉；及衛生防護中心溝通，並繼續對病人進行醫學監察。

東區醫院稱，已依既定程序向醫管局總辦事處呈報事件，並繼續配合防護中心調查兩宗個案是否有關連，並已提醒所有醫護人員提高警覺，密切監察醫院病人情况。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜稱，雖然今次並非首次在醫院出現退伍軍人症感染，惟醫院理應對於防止細菌滋生有較高規格，認為事件嚴重，如免疫力弱的病人受感染可致嚴重病情，相信當局會謹慎調查細菌源頭。

他認為，出現第二宗個案反映院方尚未確認細菌滋生源頭，認為加裝濾水器、轉用樽裝水等僅為權宜之計，因以往曾出現退伍軍人菌於濾水器滋生，強調最重要是消滅細菌來源。