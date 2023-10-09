張翔回應校委會調查 憂能否公平公正處理指控　 (21:45)

張翔期望給大眾看清事實「還無辜人清白」

張翔發7點聲明回應，稱自稱「吹哨者」的投訴電郵，當中指控涉及多個部門的內部通訊和機密資料，造謠者蓄意扭曲事實，對他和大學肆意抹黑，構成嚴重誹謗。

聲明稱，不少大學的內部通訊和機密資料遭到外洩，涉及的部門包括物業處、財務及企業管理處、校友事務部、人力資源處、校舍事務委員會、大學招標委員會等，情况令人非常不安，不少同事感到被滋擾，擔心他們的通訊和檔案，會被人扭曲和利用，對大學進行肆意抹黑。

張翔聲明稱，邀請律師團隊，逐一就每項指控審閱文件、疏理事實、了解大學的規則和相關法律，確認所有指控都沒有事實根據，完全是憑空捏造的惡意抹黑，「完全有理據向造謠者提出誹謗訴訟，只是造謠者選擇躲在幕後，以匿名方式暗箭傷人」。

香港大學校務委員會會議後公布，會上議決按照香港大學「舉報政策」 （政策），成立5人專責小組，調查近日收到的投訴事項。校委會預期小組在12個星期內提交報告，再作決定如何跟進。專責小組主席為大學審計委員會主席吳永嘉，成員包括施文信和趙子翹。另外，校委會亦會委任兩位非校委成員加入小組。

校委會主席王沛詩在公布中指，校委會有責任公平公正處理舉報事宜，會以事實為基礎、不偏不倚、對事不對人的態度，尋求真相，達至公平的結論。