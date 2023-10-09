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港大校委會設5人小組 調查涉及校長張翔的投訴 (19:50)

經兩度押後的香港大學校務委員會特別會議今午（9日）召開，處理日前全體委員收到多封匿名投訴郵件，據悉均是對校長張翔的指控。香港大學校務委員會會議後公布，會上議決按照香港大學「舉報政策」 （政策），成立5人專責小組，調查近日收到的投訴事項。校委會預期小組在12個星期內提交報告，再作決定如何跟進。

專責小組成員均為校委會委員，主席為大學審計委員會主席吳永嘉，成員包括施文信和趙子翹。另外，校委會亦會委任兩位非校委成員加入小組。 

校委會主席王沛詩在公布中指，「校委會作為大學最高管治團體，有責任公平公正處理舉報事宜，小組定當秉持『明德格物」的校訓，公平公正嚴肅處理有關指控，以事實為基礎、不偏不倚、對事不對人的態度，尋求真相，達至公平的結論。」她指校委會定必以最負責的態度嚴肅處理所有事情，不負大眾期望。

張翔與王沛詩盛傳意見不合。多名校務委員在下午近3時，先後現身港大鈕魯詩樓親身出席會議。據悉，張翔席間質疑，先前代表律師與校委會秘書的通訊，在發出後一小時後外泄，質疑泄密與匿名投訴者關聯，及港大校委會能否公平公正處理對他的投訴。張翔又透露，有人建議在港大校內設立「校委會主席辦公室」，形容建議令校內管理層非常憂慮。 

張翔早被指更換校長座駕時，校方涉沒招標；遴選副校長和醫學院院長程序、處理捐款手法，以及在教職員聯誼會裝修工程時使用校方資金等，疑惹校內人士不滿，有人向校委會匿名投訴。

 

相關字詞﹕張翔 王沛詩 港大校委會

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