聯合國關注初選案憂國安案難保合法程序及公平審訊　特區政府稱評論錯誤 (19:14)

專家報告指自國安法於2020年7月生效後，至少100人被捕，包括前立法會議員、社運人士、學者、記者等，他們被指支持非官方的初選，案件審訊料會持續至本年底。

專家說，過去已就國安法問題向中國表達關注。對於涉及此大規模的國安法案件審訊，以及在確保公平審訊及合法程序上，專家表示非常憂慮。

專家另關注港府今年7月以違反國安法而向前立法會議員郭榮鏗、許智峯、律師任建峰、前職工盟總幹事蒙兆達等8名民主派流亡海外者，發出各懸紅100萬港元的通緝令，並凍結他們的資產。專家認為上述人士曾批評中國政府，並表示支持香港民主活動，控罪似是懲罰相關言論。

特區政府發言人表示，強烈反對聯合國的新聞公告中所引述的聯合國專家就《香港國安法》、警務處國家安全處和律政司依法採取的行動作出的錯誤評論。特區政府會按既定機制回函聯合國專家駁斥有關指控，以正視聽，屆時有關回函可在聯合國的網頁上瀏覽。相關案件的法律程序尚在進行，基於迴避待決案件（sub judice）的法律原則，任何人均不應及不宜評論甚至嘗試干涉有關案件。

至於有關八人涉嫌竄逃外地後繼續實施《香港國安法》下的罪行，嚴重危害國家安全的案件，警方有責任依法採取一切必要措施，將有關涉案人緝捕歸案。聯合國專家說法完全是罔顧事實。公開因涉嫌犯下嚴重罪行而被通緝的逃犯資料，並要求市民大眾協助緝拿逃犯歸案，是警務處和其他執法部門常見的做法，亦符合國際慣例。