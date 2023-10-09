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港大校委會處理涉張翔投訴　據悉張翔指有人倡設「校委會主席辦公室」　憂損院校自主 (16:43)

經兩度押後的香港大學校務委員會特別會議今午（9日）召開，處理日前全體委員收到多封匿名投訴郵件，據悉均是對校長張翔的指控。據悉，張翔席間質疑，先前代表律師與校委會秘書的通訊，在發出後一小時後外泄，質疑泄密與匿名投訴者關聯，及港大校委會能否公平公正處理對他的投訴。張翔又透露，有人建議在港大校內設立「校委會主席辦公室」，形容建議令校內管理層非常憂慮。 

多名校務委員在下午近3時，先後現身港大鈕魯詩樓親身出席會議，包括前立法會議員石禮謙、議員吳永嘉、港交所前行政總裁李小加、南豐集團行政總裁張世成；張翔及校委會主席王沛詩未公開露面。

據悉，張翔向校委會稱，與校委會主席王沛詩對大學管理有不同看法，令兩人關係緊張。他不點名說，有建議在校內設校委會主席辦公室，張翔質疑建議意味校委會更介入大學日常管理，傷害學術自主，造成負面影響。張翔又呼籲校委會以港大利益為依歸，而非出於個人目的傷害大學，但說事到如今，即使證明匿名指控捏造，無可避免傷害港大聲譽。

本科生代表倡盡快成立調查委員會

校委會本科生代表戚由康會前晤傳媒，建議校委會盡快成立調查委員會，認為是對校長最公道做法，亦符市民對大學管治的期望，「如他有做，且做錯，校委會就要採行動；如他沒做錯，我們就要檢討有何跟進行動」。

張翔正面對多項指控。被問應否暫停張翔的校長職務，戚由康會前稱，取決於不同實際行政安排，包括但不限於暫停校長職務後，由誰署任校長一職，例如是否首席副校王于漸擔當；又強調要視乎校委成員之間做法，「無論如何，如校長有表面證據，指出他有可能犯錯，似乎暫停是值得考慮的一個做法」。

戚又表示，事件連日發酵，認為背後有不同角力，相信引起輿論的原因，絕對離不開持份者累積對港大管理層作風的不滿，期望今日特別會議不應成為「政治審判舞台」，指所有人未被定罪前均是清白無辜，程序公義亦應得到彰顯。他期望王沛詩會後向傳媒交代最新情况。

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