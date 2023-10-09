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劉宇隆：本港現有疫苗有效減低染XBB後重症風險　不需等新一代疫苗 (15:56)

衛生防護中心轄下聯合科學委員會周三（11日）將開會討論引入新一代XBB新冠疫苗。聯合科學委員會之一的疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（9日）稱，接種XBB疫苗後，抗體水平會隨時間下跌，仍有機會感染XBB或EG.5等變異病毒株，呼籲市民切勿等待本港引入新一代疫苗，先接種現有疫苗。

世衛免疫策略諮詢專家小組（SAGE）上周召開會議後表示，在檢視最新數據後發現，XBB疫苗較原始或二價疫苗可適度增加保護力，惟若未能提供XBB疫苗，現有疫苗仍能保護高危群組出現重症。

前政府抗疫專家顧問劉宇隆今早於新城《財知大道》稱，接種疫苗不是為預防感染，而是預防重症和死亡，故疫苗能否針對新變異株產生抗體不是關鍵，最重要是能否產生可防重症的T細胞反應。

劉宇隆引述世衛上周建議稱，如本港能購買新一代疫苗可「不妨使用」，如不引入亦毋需沮喪，因接種本港現有新冠疫苗，仍有效預防感染XBB或EG.5後出現重症及死亡風險。他稱目前本港新冠活躍程度遠不及今年5月上一個高峰，料隨着EG.5流入本港，新冠活躍度將逐步上升，暫難料未來兩月會否出現下個高峰，呼籲長者、長期病患者等高危群組，如距上一針或上次感染超過半年，應補打任何一款新冠疫苗作加強劑。

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