私隱公署大致滿意眾安銀行保護私隱措拖　倡限員工查閱個人資料時間 (16:03)

個人資料私隱專員公署完成視察虛擬銀行眾安銀行的客戶個人資料系統，認為眾安銀行在處理客戶個人資料上，大致符合《私隱條例》保障資料原則的規定，但建議眾安銀行加強對資料處理者的管理、提升資料遺失防護系統的監察能力、限制員工查閱客戶個人資料的時間、集中管理處理個人資料內部政策及指引，並持續定期檢視個人資料系統，以加強對客戶個人資料的保障。
私營專員公署指，基於虛擬銀行日常會處理大量性質敏感的客戶個人資料，個人資料私隱專員鍾麗玲（私隱專員）遂根據相關條例，視察眾安銀行的客戶個人資料系統。
視察結果顯示，截至今年6月30日，眾安銀行的零售用戶數目接近70萬人，眾安銀行建立了個人資料私隱管理系統並委任專職的保障資料主任，有系統、負責任地建立一套遵從《私隱條例》規定的制度，管理客戶的個人資料；私隱公署亦欣賞悉眾安銀行透過實行無紙化辦公環境、採取防範釣魚襲擊威脅的演習活動，及推動工作場所的私隱友善文化等措施致力保障個人資料私隱。
私隱專員亦希望透過今次視察，提醒日常需要處理大量客戶個人資料的機構加強措施，確保數據安全，包括設立個人資料私隱管理系統、委任專責人員作為保障資料主任、制訂全面的系統保安政策及程序、按員工職能存取客戶資料及審慎聘任及管理資料處理者。