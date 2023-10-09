私隱公署大致滿意眾安銀行保護私隱措拖　倡限員工查閱個人資料時間 (16:03)

私營專員公署指，基於虛擬銀行日常會處理大量性質敏感的客戶個人資料，個人資料私隱專員鍾麗玲（私隱專員）遂根據相關條例，視察眾安銀行的客戶個人資料系統。

視察結果顯示，截至今年6月30日，眾安銀行的零售用戶數目接近70萬人，眾安銀行建立了個人資料私隱管理系統並委任專職的保障資料主任，有系統、負責任地建立一套遵從《私隱條例》規定的制度，管理客戶的個人資料；私隱公署亦欣賞悉眾安銀行透過實行無紙化辦公環境、採取防範釣魚襲擊威脅的演習活動，及推動工作場所的私隱友善文化等措施致力保障個人資料私隱。

私隱專員亦希望透過今次視察，提醒日常需要處理大量客戶個人資料的機構加強措施，確保數據安全，包括設立個人資料私隱管理系統、委任專責人員作為保障資料主任、制訂全面的系統保安政策及程序、按員工職能存取客戶資料及審慎聘任及管理資料處理者。