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即時港聞
2023年10月9日星期一
香港仔隧道5車相撞3人傷
(15:47)
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下午2時許，香港仔隧道發生5車相撞交通意外，包括兩輛私家小巴、兩輛私家車及一輛的士，在往灣仔方向近出口管道內頭尾相撞，救援人員接報到場，初步有3人受傷，全部清醒送院。
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